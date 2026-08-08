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台股在季線上下震盪換手 法人認為中長期多頭格局未變

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近日在季線上下震盪換手，法人認為，市場經歷快速修正後，下半年仍可望回歸長期成長趨勢。雖然短線受到市場去槓桿、高評價修正及利率政策不確定性影響，但AI產業鏈基本面維持強勁成長，中長線多頭架構並未改變。

安聯投信分析，根據統計，截至7月底，2026年以來外資累計賣超台股逾2.2兆元，但外資持有台股市值比重仍接近48.7%，顯示國際資金雖有調節，並未改變台灣在全球資本市場重要地位。另一方面，台股主、被動式ETF資金持續流入，其中主動式ETF資金動能明顯增強，反映散戶與內資仍積極布局台股成長機會。

安聯投信表示，隨著除權息旺季進入後半段，現金股利回流有助支撐市場資金面，但投資人關注的焦點已不再僅是殖利率高低，而是企業是否具備穩健獲利與持續發放股利的能力。目前AI、半導體、高效能運算（HPC）仍是台股中長期最重要的成長主軸，但市場開始重新檢視AI投資效益、企業獲利落地進度以及評價合理性，因此未來選股的重要性將大幅提高。

台股 法人 資本市場

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