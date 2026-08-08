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一周飆股解密：AI供應鏈全面噴發 誰才是下一波主升段主角？

經濟日報／ 記者李慧蘭／即時報導
本周漲幅前十名。製表／李慧蘭
本周漲幅前十名。製表／李慧蘭

台股本周震盪劇烈，儘管7日終場收黑，但受惠前半周強勁攻勢，集中市場指數全周仍上漲1,106點、漲幅2.57%，周線由黑翻紅。觀察本周漲幅排行榜，聯友金屬-創（7610）以54.17%漲幅奪冠，中探針（6217）上漲48.65%居次，聯茂（6213）勁揚47.91%排名第三；鈺創（5351）、愛普*（6531）、晶豪科（3006）、大量（3167）、股后川湖（2059）、聯亞（3081）及吉祥全（2491）也同步躋身前十。

整體而言，本周強勢股以AI、半導體相關題材為主，並涵蓋CCL、記憶體、半導體測試、光通訊及關鍵材料等族群，顯示資金布局仍圍繞科技產業主軸。

從族群表現來看，CCL與記憶體成為本周盤面雙主流。聯茂受惠產品價格走揚，第2季營收改寫單季歷史新高，市場預期獲利有望較前一季改善，股價周漲近48%，躍居漲幅榜第三名。

記憶體概念族群則有鈺創、愛普*及晶豪科三檔同步擠進前十，其中鈺創受惠宣布實施6,600張庫藏股，加上持續布局邊緣AI記憶體與高附加價值產品，周漲43.05%；晶豪科則公布第2季每股純益20.36元、上半年每股純益27.58元，雙雙改寫新高。法人指出，AI相關高階記憶體需求持續成長，加上原廠產能配置調整，有助改善部分利基型記憶體供需，帶動相關產品報價回升，也成為近期族群走強的重要支撐。

本周最受市場矚目的個股，則非川湖莫屬。川湖本周股價大漲41.53%，正式晉身台股第三檔「萬元股」，市值與獲利同步攀高。公司第2季毛利率升至87.42%、續創歷史新高，上半年每股純益110.96元，已超越去年全年獲利；7月營收也再創單月新高。市場關注公司法說會釋出的AI伺服器訂單能見度、海外擴產及美國新廠規劃，後續營運展望仍備受期待。

值得注意的是，本周漲幅前十名中，科技股占多數，除AI伺服器相關零組件外，CCL、記憶體、光通訊及半導體測試等族群皆有代表性個股上榜，反映市場資金已從單一AI概念，擴散至AI基礎建設與半導體供應鏈各環節。隨上市櫃公司法說會、7月營收及第三季展望陸續揭曉，相關題材能否延續，也將成為市場後續觀察焦點。

供應鏈 聯茂 半導體

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