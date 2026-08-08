上周還是飆股、這周跌近3成！跌幅榜藏警訊：營建股為何倒下？

台股這周上漲1,106.16點，周漲幅2.56%，收在44,225.91點。不過仍有個股在這周下跌，跌幅第一名的個股是上周周漲幅第二名的竣邦-KY，周跌幅29.61%；此外，跌幅前十名以營建股居多，鼎固-KY、新潤、愛山林、桓鼎-KY都上榜。

觀察本周跌幅前十名個股，依序為竣邦-KY（4442）、鼎固-KY、安普新、新潤、桓鼎-KY、點晶、全友、大樹、日成-KY、愛山林（2540）。值得注意的是，竣邦-KY上周才拿下周漲幅第二名，上周上漲21%，但這周隨即重挫29%，把上周漲幅都跌掉。

竣邦-KY為紡織股，7月營收1.35億元，月減19.3%、年增77%，已連續三個月月減；累計1至7月營收11.44億元，年增22.1%。竣邦目前積極推進建置越南織染二廠，未來將打造涵蓋織布、染整及後加工，包括印花、貼膜、打孔等製程的一貫化生產基地。產品聚焦越南當地產能相對稀缺的薄布、彈性布等高附加價值機能布料。

營建股則是這周跌勢較重的族群，鼎固-KY周跌幅22%、新潤13%、桓鼎-KY12%、愛山林10%。

營建股這周雖然股價表現較差，但房市趨勢專家李同榮表示，7月房市開始「翻身」，交易量逐步活絡，市場開始醞釀回溫，剛需買盤重新出現，成交速度也逐漸改善。

李同榮預期，今年下半年房市交易量將率先回升，價格維持緩跌盤整；2027上半年市場可望止跌盤穩，2027下半年在自住需求與長期資金回流帶動下，交易量增溫、房價進入盤整回升的新循環。