台股內資強碰 投信賣、公股買

台股短線強彈逾5,000點後，昨（7）日獲利賣壓出籠，除外資反手調節407.1億元，投信更意外終止連32買、轉賣超12億元，所幸八大公股行庫砸115.7億元進場護持，加權指數小跌170點收44,225點，力守44,000點，但略失守季線。

周線來看，台股單周大漲1,106點，擺脫7月頹勢。本周克服月線反壓、重登44,000點，並一度收復季線，面臨45,000點以上密集套牢壓力，連三日在季線上下震盪換手，本周漲2.5%，由黑翻紅，周成交量增至4.9兆元，連二增。

外資近日期現貨操作動向

展望後市，統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥分析，台股面臨上檔壓力不輕，加上停利賣壓蠢動、融資回升、外資期貨空單偏高、中東情勢反覆，及市場觀望美國通膨及就業數據，延續季線附近震盪換手機會大，建議拉回布局7月營收及半年報亮麗個股，持股汰弱留強。

三大法人昨日同步賣超，合計428.8億元。外資由買轉賣超407.1億元，主要敲出華邦電（2344）、國巨*、台達電、智邦、聯電等，金額在27.1至71.1億元不等，但小買台積電15.2億元。外資在台指期留倉淨空單減少1,472口至87,911口，對於避險及套利需求仍強。

隨ETF出現淨贖回37億元，投信單日賣超12億元，終止連32買、累計3,809.8億元波段趨勢；自營商小賣9.6億元，具短線轉折指標意義的自行買賣部位則轉為買超7.1億元，並敲進台積電912張，押寶7月營收行情企圖濃厚；八大公股行庫逢低回補115.7億元。

市場持續消化最新一輪企業財報，並關注美伊和平協議進展，台股昨開高一度漲430點至44,827點後，高檔獲利賣壓出籠，最多下殺至43,941點，回測5日線後，才在台積電回神後止跌回穩，終場以小黑作收，成交量縮至8,508.1億元，近九日最少。

權值股跌多漲少，台積電股價漲5元收2,370元扮演穩盤要角，站穩月線及季線關卡；富邦金、國泰金、南亞、中信金逆勢收紅，聯電、智邦、國巨*、奇鋐相對弱勢，股后川湖財報繳出亮麗成績單，股價跳空漲停收11,100元創歷史新高，市值增至1.05兆元，盤面首見21檔兆元股。

此外，千金股普遍收低，維持48檔，股王信驊跌405元收16,345元，大立光、奇鋐、智邦、貿聯-KY、富世達、宜鼎、台燿、光聖、昇達科、勤誠、雍智科技、高力、竹陞科技等跌幅逾5%，短線法人籌碼有鬆動現象。