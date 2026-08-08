股息4,257億！台股迎新資金潮 341檔月底前派發

台股8月迎來現金股利發放高峰期，下周起至8月底，高達341檔個股將集中發放股息，總金額達4,257.5億元。這波巨額資金不僅會讓股民笑開懷，法人也預期，龐大的現金流有望再次回流並投入台股市場，成為推升下半年行情的強勁柴火。

在這波發錢浪潮中，共有八檔個股的發放總金額突破百億元大關，成為市場矚目焦點。其中，廣達（2382）將於28日發放高達602.5億元股利，穩居本月最大「發錢戶」；緊隨其後的是金控股，依金額排序，包含台新新光金19日將發248.6億元、元大金14日發239.9億元、華南金28日發187.8億元、第一金同樣在28日發186.9億元，永豐金24日發159.4億元。

下周起至月底股利發放金額前十大公司

法人分析，隨總額高達4,257.5億元的豐厚股息陸續匯入股東帳戶，投資人再投資的意願將隨之提高，強勁的資金活水將有效活絡台股成交量能，在盤勢震盪之際，為台股後市多頭行情增添動能。

由於上市櫃公司獲利成長動能強、配息大方，持續吸引投資人進場。從臺灣證券交易所昨（7）日公布的數據來看，7月定期定額扣款金額高達364.27億元、穩居史上第二高金額紀錄，僅次於今年6月。