外資轉賣407億元 調節面板、記憶體與主動式ETF

台股今天開高走低，終場跌170.79點，收在44225.91點，三大法人同步賣超，其中外資及陸資調節新台幣407.16億元，大砍面板與記憶體類股、主動式ETF（指數股票型基金）。

群創今天遭外資賣超5.12萬張，高居賣超榜首，由前一個交易日大買轉為大幅拋售；華邦電遭賣超4.33萬張居次。賣超第3、4名為皆為主動式ETF，其中主動統一升級50（00403A）遭砍3.59萬張，主動統一台股增長（00981A）遭調節3.16萬張。

其他入列外資賣超前10名個股包括聯電、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、主動復華未來50（00991A）、力積電、第一金。

台指期外資空單今天小幅減少2104口，但整體淨空單規模仍維持在8萬7911口的高水位，顯示外資對現貨市場的避險需求依然相當強烈。

對於籌碼面疑慮，資深證券分析師蔡明翰對中央社記者表示，外資期貨空單維持高檔與融資連日增加，主要影響短線市場情緒，不至於改變中長期趨勢，基本面獲利數字才是核心關鍵。

蔡明翰指出，目前台股暫時在季線附近維持震盪整理，市場需要時間消化逢高減碼的賣壓，等待籌碼沉澱後，後續仍有機會回歸震盪偏多格局。