就市論勢／半導體、高速運算 搶鏡

台股昨（7）日開高走低，高檔震盪回檔整理，但AI資本支出持續上修、企業獲利成長動能強勁，在評價修正後，市場由資金驅動轉向獲利驗證階段，終場跌170點，收44,225點。

2026-08-08 00:30