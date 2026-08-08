就市論勢／半導體、高速運算 搶鏡
盤勢分析
台股昨（7）日開高走低，高檔震盪回檔整理，但AI資本支出持續上修、企業獲利成長動能強勁，在評價修正後，市場由資金驅動轉向獲利驗證階段，終場跌170點，收44,225點。
市場經歷快速修正後，整體結構已較前期更健康，下半年仍可望回歸長期成長趨勢。雖然短線受到市場去槓桿、高評價修正及利率政策不確定性影響，但AI產業鏈基本面維持強勁成長，長線多頭架構並未改變。
就產業面，AI資本支出持續上修成長動能延伸至2027年，安聯投信依然維持對AI產業鏈正向看法。
投資建議
展望後市，台股仍將面臨獲利了結與高檔震盪壓力，但從基本面看，AI投資循環延續、企業獲利持續成長及全球資金回流科技產業等仍提供支撐。短線市場可能維持高檔震盪與產業輪動格局，但在AI、半導體及高速運算需求推動下，台股中長期多頭架構未變，後續關鍵仍聚焦企業財報表現、2027年獲利預估是否持續上修，以及美國利率政策變化。
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