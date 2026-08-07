台股7月去槓桿 有交易戶數669萬戶終止創高

隨著全球科技股去槓桿，台股7月回檔下跌3006.16點，投資人交易降溫。根據台灣證券交易所今天公布最新統計，7月集中市場有交易戶數669萬1944戶，較6月歷史高點下滑約24萬戶，終止先前連2月創高，達歷史次高水準。

另外，台股7月自然人成交值比重48.91%，比6月的51.5%降低；外資7月成交值比重39.12%，則比6月的37.12%拉升。

台股7月成交量週轉率16.26%，比6月的21.91%明顯下降。台股7月平均每日當沖戶數19萬3384戶，也比6月的24萬2714戶顯著下降；7月當沖成交值占比38.98%，則比6月的36.9%升高。

台股7月集中市場ETF成交值占比9.24%，比6月的7.7%提升；7月定期定額投資金額約364.27億元，比6月的375.25億元下滑。