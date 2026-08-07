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台股本週上漲1106點 上市公司總市值升至144.5兆元

中央社／ 台北7日電

台股本週維持反彈格局，在季線約44278點附近整理，週五集中市場指數以44225.91點作收，全週上漲1106.16點或2.56%。根據台灣證券交易所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣144兆5568億元，較上週增加約3.7兆元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為玻璃陶瓷類指數上漲14.76%，跌幅最大是汽車類指數下跌2.96%。其他未含金融類指數上漲1143.36點，漲幅約2.97%；未含電子類指數上漲438.43點，漲幅約1.87%；未含金融電子類指數上漲723.64點，漲幅約4.81%。

本週全體上市股票成交金額為4兆6027億元，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額1兆8408億元，占全體上市股票交易金額比重39.99%；電子零組件類成交金額1兆527億元，占比22.87%；以及電腦及週邊設備類成交金額5202.32億元，占比11.3%。

本週集中市場股票成交量週轉率為3.13%，成交量週轉率前3名產業為光電類10.27%、電子零組件類8.5%和半導體類8.35%。

台股今年初開盤迄今共143個交易日，集中市場總成交金額為146兆8365億元，市場日平均成交金額為1兆268億元；股票成交量週轉率123.84%，股票日平均成交量週轉率0.87%。

上市公司 台股 市值

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