台股7月大跌3,000點 定期定額金額卻創歷史第二高

台股在經歷了連續三個月的強漲行情後，7月份集中市場迎來了顯著的技術性修正，加權指數單月下跌3,006點、跌幅6.52％。這波修正雖然幅度不小，但若從臺灣證券交易所公布的數據，台股並非出現恐慌性潰散，反而是經歷了一場必要的籌碼換手與沉澱。

7月份成交量周轉率從6月的21.91％降至16.26％，有交易戶數減少24萬戶降至669萬戶，隨著大盤震盪有所減少，顯示市場在獲利回吐的壓力下，交易節奏轉趨謹慎，短期過熱的籌碼正藉由回檔進行冷卻，對於後續行情的發展而言，屬於健康且必要的盤勢修正。

在投資人結構的變化上，7月呈現出「自然人退場觀望、外資低檔承接」的鮮明輪廓。自然人成交值比重從51.5％下滑至48.91％，反映出散戶在行情波動加劇時，操作心態轉向防禦；與此同時，外資成交值比重則從37.12％上升至39.12％。顯示當大盤出現較大幅度回檔時，外資反而展現了逢低布局的意願，透過成交比重的提升，顯示法人資金正在進行戰略性的買進或汰弱留強，為市場提供了一定程度的支撐力道，也緩解了恐慌情緒。

在市場震盪期間，資金並未完全撤出股市，而是出現了明顯的資產配置調整，ETF成交值占比由6月的7.7％逆勢上升至9.24％，精準點出了當前台股投資人的心態「轉向防禦性與被動投資」。當個股操作難度增加時，投資人顯然更偏好透過ETF進行風險分散，透過指數化投資來降低波動帶來的風險。

法人指出，這種資金流向的改變，證明了即使在行情回檔期，台股的參與者依然具備高度的理財紀律，透過工具的轉換來應對動盪，這也是台股在面臨3千點修正後，依然能維持市場動能的重要原因。

值得注意的是，定期定額投資金額的表現。儘管7月整體交易數據多數下滑，但定期定額扣款金額仍高達364.27億元、穩居史上第二高金額紀錄，僅次於今年6月。這顯示台股已建立起極為強大的「存股信仰」護城河，廣大投資人面對短期的帳面損失，採取了冷靜應對的態度，持續穩定投入資金。這種持續性的中長期買盤，是穩定台股市場的定海神針，也說明了多數投資人並未被單月的漲跌所干擾，反而視回檔為長期累積股數的最佳時機。