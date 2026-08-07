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證交所新規8/10起實施 處置撮合時間縮短為2分鐘

中央社／ 台北7日電

台灣證券交易所今天發布新聞稿，提醒投資人，自下週一（8月10日）起將採行公布注意暨處置新規定。

證交所已於8月3日公告修正「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」及「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第4條異常標準之詳細數據及除外情形」規定，新規將於下週一起正式實施。

證交所表示，本次修正重點包括處置期間調整為5個或7個營業日；除變更交易方法、變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式者外，處置措施之撮合作業時間調整為約每2分鐘撮合一次；另外公布注意第11款之「6個營業日收盤價起迄價差標準」調整為有價證券收盤價逾千元以上始適用，並同步調整級距及價差標準。

證交所提醒，8月10日新規定實施時，仍在處置期間內之有價證券，即適用本次修正後之處置期間及撮合時間。

證交所 投資人 時間

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