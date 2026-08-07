8月10日起處置股新制上路 禾伸堂、愛普等11檔提早出關

臺灣證券交易所已於年8月3日公告修正「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第6條暨「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條異常標準之詳細數據及除外情形」第12條規定，新規定將於10日起正式實施。

據統計，新制實施後下周一提早出關的標的有：成信實業*-創（6969）、國巨凱基59購05、聯友金屬-創（7610）、力山（1515）、蔚華科（3055）、大量（3167）、台勝科（3532）、宏達電統一6A購02、禾伸堂（3026）、泰宗（4169）、愛普*（6531）等11檔案。

仍需處置到新制規定日期才出關的標的有：南電（8046）、強茂統一61購02、富鼎統一6A購01、富鼎統一69購01等4檔，但依照新規定，撮合時間縮短至2分鐘或5分鐘不等。

本次修正重點包括：處置期間調整為5個或7個營業日；處置措施之撮合作業時間調整為約每2分鐘撮合一次（除變更交易方法、變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式者外）；公布注意第11款之「6個營業日收盤價起迄價差標準」調整為有價證券收盤價逾千元以上始適用，並同步調整級距及價差標準。

證交所提醒，8月10日新規定實施時，仍在處置期間內之有價證券，即適用本次修正後之處置期間及撮合時間，因適用新規定而調整其處置期間及撮合時間之有價證券對照表如附表。有關本次修正條文詳細資訊，請至證交所官網首頁「公布注意處置新規定專區」（https://www.twse.com.tw/zh/index.html）查詢。

註：因實施新制前已處置滿五日，故處置期間至115/08/07。

如遇：ａ.有價證券最後交易日在處置期間，僅處置至最後交易日ｂ.有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行ｃ.開休市日變動則調整處置迄日。

8/10實施處置新制之有價證券處置期間及撮合時間對照表。因原處置期間跨越8月10日新制實施日，故處置期間或撮合時間有調整之有價證券。證交所／提供