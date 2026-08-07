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三商壽股票9月1日走入歷史 12月1日更名為「玉山人壽」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商壽。聯合報系資料照
三商壽。聯合報系資料照

三商美邦人壽（2867）即將正式「嫁入」玉山金控（2884），三商壽股票最後交易日為8月19日，自8月20日起停止交易，並於9月1日正式下市，同日完成股份轉換、成為玉山金百分之百持股子公司。三商壽也預計於12月1日正式更名為「玉山人壽」，三商美邦人壽品牌將走入歷史，公司強調，既有保險契約內容、承保範圍及相關權益均維持不變，保戶權益百分之百獲得保障。

玉山金與三商壽於2025年11月5日經雙方董事會決議通過以股份轉換方式合意併購，並於2026年1月23日分別召開股東臨時會通過股份轉換契約，7月7日取得金管會核准，雙方訂定9月1日為股份轉換基準日。

三商壽依相關法律規定向證交所申請股票終止上市，並已於7月28日取得證交所核准。依規畫，三商壽股票最後交易日為8月19日，8月20日至9月1日停止交易，股票最後過戶日為8月21日，9月1日則為股份轉換基準日暨終止上市買賣日。股份轉換完成後，三商壽將成為玉山金百分之百持股子公司。

隨著合併腳步進入最後階段，玉山金與三商壽近日也聯合署名向全體保戶發出通知信函，說明後續規劃。通知信指出，三商壽正式納入玉山金後，全體保戶既有權益將獲得百分之百保障，不受任何影響，透過雙方資源整合，也將展現更穩健的財務結構與經營實力，未來提供更豐富的金融產品與服務。

三商壽進一步強調，保戶目前持有的既存有效保險契約內容、承保範圍及相關權益均維持不變。公司後續將依法定程序提出申請，經主管機關核准後，預計於12月1日正式更名為「玉山人壽」並公告，保戶權益同樣不受影響。

三商壽加入後，玉山金資產規模將突破6.53兆元，躍升為國內第五大上市金控公司，並進一步補齊保險版圖，形成涵蓋金控、銀行、保險、證券及投信的完整金融布局。未來雙方將透過資源整合，擴大跨子公司綜效，提供以顧客為中心的完整金融產品與服務。

三商壽 玉山 股票

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