三大法人轉賣超442億元！外資調節407億元 投信32連買畫句點

台股7日開高走低，盤中一度勁揚逾430點，惟台積電（2330）、智邦（2345）等權值股多空交戰，尾盤賣壓出籠，終場下跌170.79點、收44,225.91點，跌幅0.38%，盤中高低震盪885.57點，成交值縮減至8,192億元。上市櫃合計上漲852家、下跌1,035家，漲停26家、跌停9家。三大法人終止連三日買超，反手賣超442.44億元，其中投信也結束連32買、累計買超3,813.56億元後，轉為賣超25.6億元。

統計三大法人7日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超407.16億元，投信賣超25.60億元；自營商賣超（合計）9.68億元，其中自營商（自行買賣）買超7.17億元、自營商（避險）賣超16.86億元。

盤面上，權王台積電（2330）整場狹幅震盪，終場上漲5元、收2,370元，守住5日線，貢獻大盤指數39.89點漲點，股后川湖（2059）續創新高、貢獻32.5點居次，南亞（1303）大漲5.32%、貢獻24.36點，台塑化（6505）、國泰金（2882）同步名列正貢獻前五，帶動傳產及金融股成為撐盤要角。

然而，AI權值股獲利了結賣壓出籠，智邦（2345）重挫8.09%、收2,215元，拖累指數30.87點最多，台達電（2308）、聯電（2303）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）及日月光投控（3711）同步收黑，抵銷台積電與傳產股漲勢，成為大盤由紅翻黑的主因。

另一方面，市場資金人氣仍高度聚焦記憶體族群，即使短線漲多拉回，成交熱度絲毫未減。南亞科（2408）以316億元成交值居上市第二大，華邦電（2344）成交286億元排名第三，兩檔雖同步收跌，但成交量能維持高檔；此外，受惠基本面與買盤推升，南亞成交值也衝上237億元、位居第五大成交股，盤面呈現高檔震盪、輪動加速的格局。