M&G 2026 第3季股票與多重資產展望：兩難困境與複雜抉擇

M&G英卓股票、多元資產與永續發展投資長費碧安（Fabiana Fedeli）指出，雖然仍看好部分人工智慧（AI）基礎設施與關鍵技術供應商，但除那些最受追捧的人工智慧資本支出受益者之外，在電氣化、電力基礎設施和賦能型工業技術等主題，以及更廣泛的人工智慧受益者群體中，也存在投資機會。債券方面，多重資產投資組合目前在久期上採取加碼策略，並傾向於選擇政府債券而非信用債券。

費碧安表示，股市出現極端價格波動，也就是個股可能在數周內飆升數倍，隨後又可能同樣迅速下跌，早已成為2026年市場的一大特徵。毋庸置疑，今年絕大多數的贏家都是推動人工智慧發展的科技股，外加少數來自其他產業、但被投資人認為將受惠於人工智慧投資的公司。坦白說，探討究竟是哪個「主題」在驅動股市，幾乎已非重點。真正的關鍵在於，市場高度集中，且價格波動幅度與績效分化程度都令人咋舌。

人工智慧的強大威力及其潛在的普及性，確實與市場行為息息相關。當前對人工智慧的投資與應用，正創造出前所未有的營收與獲利成長。根據公開資料顯示， Anthropic其年化營收預估規模已從2023年的1億美元，成長至2026年4月的300億美元。

NVIDIA（輝達）、三星電子和SK海力士的獲利成長，對於其規模的企業而言皆屬史無前例；韓國政府目前正研議如何最佳運用來自該國兩大企業的稅收意外之財。這類成長幅度最終將被市場預期並反映在定價中。

人工智慧是改變工作方式與日常生活的重要變革力量。就此而言，AI確實給人一種結構性變革的感覺。然而，無論AI有多麼強大且具結構性，AI賦能企業的市場表現集中現象，很可能只是這方程式中暫時性的部分。

無論是源於供應瓶頸、資本支出放緩，抑或是單純的產能調適問題，部分企業將難以持續達成符合當前市場預期的成長，而股價表現也將反映此一狀況。最終，隨著時間推移，將會出現其他企業取代當今的市場領導者。

股市的結構性變革不在於「哪些」企業勝出，而在於「如何」勝出。這些企業不僅大獲全勝、勝勢迅猛，且其數量正日益減少。

全天候且密集的資訊量、快速變動且由敘事驅動的量化策略，以及散戶在股票和衍生性金融商品市場中日益活躍的參與，這些因素都極可能持續成為市場集中度提升及股價「劇烈震盪」的主要推手，而市場參與者正不得不面對這些挑戰。

費碧安表示，當前人工智慧領域的資本支出擴張規模之大，使得獲利預期（以及往往實際達成的業績）都極為亮眼。或許下一個主題將無法支撐同樣非凡的營收與獲利成長倍數，因此也不會引發同等程度的市場集中度與熱潮。