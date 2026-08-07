台股量縮跌170點收44,225點失守季線 台積電收高5元

台股7日收盤下跌170.79點，跌幅0.38%，終場以44,225.91點作收，成交量8,192億元；台積電（2330）收盤價2,370元，上漲5元，漲幅0.21%。

台股今日開高走低，美股前一日收盤上揚，激勵台股開盤走揚，但因為大盤指數已從低檔反彈約5千點，逐漸接近上檔反壓區，投資人追價意願降低，成交量能未見擴增，更影響多頭意願；盤中多數時間在平盤下游走，尾盤雖見買盤拉抬台積電，大盤指數季線仍失守。類股也出現輪動現象，近日強勢的記憶體、ABF載板等走弱，機器人概念股走勢轉強，但短打跡象明顯。

今日成交金額大且走高為：南亞（1303）、聯茂（6213）、世芯-KY（3661）、上銀（2049）、致茂（2360）、鴻準（2354）、研華（2395）、川湖（2059）及台塑化（6505）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、國巨*（2327）．欣興（3037）、聯電（2303）、臻鼎-KY（4958）、台達電（2308）、旺宏（2337）及聯亞（3081）。

群益投顧表示，美方不斷釋放荷莫茲海峽即將重啟利多，但傳伊朗國會擬禁止美國、以色列及其他敵對國家船舶通行荷莫茲海峽。美國聯準會官員鷹聲不斷，ADP就業表現疲弱，非農數據短線指標。台股連續強彈後轉趨震盪，惟指數量縮小跌，守穩各期均線，短線技術面偏多格局不變，仍利偏多震盪表現機會。