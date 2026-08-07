AI 記憶體基本面爆發！台美大廠狂報喜、股價卻震盪 市場期待值過高？

AI浪潮引爆記憶體產業結構性成長，供需緊俏程度持續升溫，不僅DRAM、NAND價格同步走揚，更推動客戶提前洽談多年期長約。然而，在華邦電（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）等台廠接連釋出強勁展望之際，記憶體族群7日股價卻出現明顯震盪，呈現「基本面持續上修、籌碼面逢高調節」的矛盾。

記憶體族群今日賣壓逐步升溫，華邦電法說會後開低走低，跌幅一度擴大逾4.5%、160元關卡警鈴大作；南亞科同步走弱，旺宏（2337）跌約5%，凌航（3135）重挫跌停。昨日獲外資加碼的力積電（6770）、晶豪科（3006）盤中亦翻黑。

不過，值得注意的是，南亞科、華邦電盤中成交值僅次於台積電（2330），力積電、華邦電成交量也擠進台股前五大，顯示市場對記憶體題材仍高度關注，族群正進入高檔籌碼重新分布階段，消化獲利賣壓與承接買盤。

從基本面來看，記憶體產業景氣正迎來AI驅動的新循環。華邦電6日法說會公布第二季營收598.43億元，季增56.4%、年增184.7%，毛利率攀升至66.2%，單季每股盈餘5.40元，上半年EPS達7.65元，創近年新高。

華邦電總經理陳沛銘指出，AI、資料中心及車用需求持續推升記憶體需求，DRAM供給吃緊情況將延續至2027年，明年供需甚至可能比今年更緊。公司同步通過130.74億元資本支出預算，用於生產設備、研發設備及廠務工程，以因應後續產能布局。

更值得注意的是，華邦電透露，DDR3等舊世代產品供應商陸續退出市場，供需缺口持續擴大，已有客戶提前洽談2029年至2030年的長期供貨合約（LTA）。此外，公司積極推進Flash製程升級，24奈米產品預計下半年大量貢獻，目標最快2027年成為全球最大SLC NAND供應商。

南亞科日前法說會也釋出相同訊號。公司表示，AI伺服器與一般伺服器需求同步強勁，高頻寬記憶體（HBM）及伺服器用RDIMM需求提升，排擠手機、PC與消費性電子等一般DRAM供給，市場供應不足情況預期將延續數季以上，主要客戶與供應商已積極洽談多年期長約。

模組廠威剛同樣看好後市。7月營收達183.8億元，年增331.3%，連續第5個月刷新歷史新高，累計前7月營收826.5億元，已超越2025年全年營收規模。董事長陳立白指出，AI需求已逐步取代傳統PC、手機景氣循環，成為記憶體市場主要成長動能，預期第三季DRAM合約價將續漲20%以上，NAND Flash漲幅更可望達35%至40%。

美股市場也出現類似情況。記憶體大廠Sandisk與Western Digital最新財報表現優於市場預期，但由於股價此前已大幅反映AI題材，市場期待值同步墊高，兩家公司股價在財報後分別重挫6.81%與13.03%，反映投資人開始從「產業復甦」轉向檢視「成長是否能持續超越預期」。

市場人士分析，現階段記憶體股震盪的核心並非產業轉弱，而是AI題材推升股價大漲後，市場進入「高期待值修正」階段。當基本面持續改善，投資人關注焦點已從「景氣是否復甦」，轉向「企業獲利能否超越更高預期」。後續關注點將回到各家廠商產能布局、製程升級與獲利成長能否持續驗證。