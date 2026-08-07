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台股急彈後拉回 盤中翻黑高低震盪逾600點
台股今天開高走低，早盤反映台積電ADR上揚及台指期夜盤勁揚利多，指數一度漲逾430點突破44800點，隨後賣壓湧現，加上外資期貨空單居高不下，指數盤中翻黑下跌逾百點，上下震盪超過600點。
至10時8分左右，台股加權指數達到44321.56點，下跌75.14點，跌幅0.17%；電子類股翻黑下跌0.39%，金融類股指數漲0.66%，代表中小型股的櫃買指數下挫0.18%。
電子權值股早盤扮演開高衝鋒要角，台積電最高達到2395元、上揚30元或1.26%；聯發科最高至4010元、漲幅超過2.2%；隨著指數衝高，部分賣壓出籠，權值股漲幅順勢壓縮，壓抑大盤多頭氣勢。
記憶體族群今天走勢分歧，儘管威剛與創見7月營收亮眼、盤中皆上漲約1%，部分中小型記憶體模組面臨賣壓，南亞科、華邦電盤中跌幅分別超過1%、4%。
盤面資金轉向具避險與題材效應的類股，受地緣政治緊張情勢推升國際油價影響，塑化族群獲買盤支撐，台塑、南亞、台聚漲幅皆超過1%。
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