聽新聞
0:00 / 0:00

台股急彈後拉回　盤中翻黑高低震盪逾600點

中央社／ 台北7日電
台股震盪示意圖。聯合報系資料照片
台股震盪示意圖。聯合報系資料照片

台股今天開高走低，早盤反映台積電ADR上揚及台指期夜盤勁揚利多，指數一度漲逾430點突破44800點，隨後賣壓湧現，加上外資期貨空單居高不下，指數盤中翻黑下跌逾百點，上下震盪超過600點。

至10時8分左右，台股加權指數達到44321.56點，下跌75.14點，跌幅0.17%；電子類股翻黑下跌0.39%，金融類股指數漲0.66%，代表中小型股的櫃買指數下挫0.18%。

電子權值股早盤扮演開高衝鋒要角，台積電最高達到2395元、上揚30元或1.26%；聯發科最高至4010元、漲幅超過2.2%；隨著指數衝高，部分賣壓出籠，權值股漲幅順勢壓縮，壓抑大盤多頭氣勢。

記憶體族群今天走勢分歧，儘管威剛與創見7月營收亮眼、盤中皆上漲約1%，部分中小型記憶體模組面臨賣壓，南亞科、華邦電盤中跌幅分別超過1%、4%。

盤面資金轉向具避險與題材效應的類股，受地緣政治緊張情勢推升國際油價影響，塑化族群獲買盤支撐，台塑、南亞、台聚漲幅皆超過1%。

台股 台積電ADR ADR

延伸閱讀

台積電回測5日線！台股一度跌逾300點 智邦領軍抗空

台指期 外資減碼空單

台積電重返5日線！川湖跳空漲停衝11,110元 台股開高一度漲逾430點

台指期夜盤衝上44,380點後遭空方襲擊…短線趨勢怎麼走？

相關新聞

股息4,257億！台股迎新資金潮 341檔月底前派發

台股8月迎來現金股利發放高峰期，下周起至8月底，高達341檔個股將集中發放股息，總金額達4,257.5億元。這波巨額資金不僅會讓股民笑開懷，法人也預期，龐大的現金流有望再次回流並投入台股市場，成為推升下半年行情的強勁柴火。

台股內資強碰 投信賣、公股買

台股短線強彈逾5,000點後，昨（7）日獲利賣壓出籠，除外資反手調節407.1億元，投信更意外終止連32買、轉賣超12億元，所幸八大公股行庫砸115.7億元進場護持，加權指數小跌170點收44,225點，力守44,000點，但略失守季線。

就市論勢／半導體、高速運算 搶鏡

台股昨（7）日開高走低，高檔震盪回檔整理，但AI資本支出持續上修、企業獲利成長動能強勁，在評價修正後，市場由資金驅動轉向獲利驗證階段，終場跌170點，收44,225點。

台股7月去槓桿 有交易戶數669萬戶終止創高

隨著全球科技股去槓桿，台股7月回檔下跌3006.16點，投資人交易降溫。根據台灣證券交易所今天公布最新統計，7月集中市場...

台股7月大跌3,000點 定期定額金額卻創歷史第二高

台股在經歷了連續三個月的強漲行情後，7月份集中市場迎來了顯著的技術性修正，加權指數單月下跌3,006點、跌幅6.52％。這波修正雖然幅度不小，但若從臺灣證券交易所公布的數據，台股並非出現恐慌性潰散，反而是經歷了一場必要的籌碼換手與沉澱。

8月10日起處置股新制上路 禾伸堂、愛普等11檔提早出關

臺灣證券交易所已於年8月3日公告修正「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第6條暨「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條異常標準之詳細數據及除外情形」第12條規定，新規定將於10日起正式實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。