台股急彈後拉回　盤中翻黑高低震盪逾600點

台股在經歷了連續三個月的強漲行情後，7月份集中市場迎來了顯著的技術性修正，加權指數單月下跌3,006點、跌幅6.52％。這波修正雖然幅度不小，但若從臺灣證券交易所公布的數據，台股並非出現恐慌性潰散，反而是經歷了一場必要的籌碼換手與沉澱。

2026-08-07 18:10