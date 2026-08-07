王品挾兩大利多大漲！盤中擠下饗賓重返餐飲股王 漢來飆8.5%逼歷史新高

餐飲股半年報利多發酵，王品（2727）公布亮眼半年報，上半年每股純益（EPS）達9.86元，在目前已公布半年報的觀光股中居獲利王，並宣布將於8月10日起執行第四次庫藏股；漢來美食（1268）則繳出上半年EPS 9.21元、排名第二的佳績。雙重利多激勵兩檔餐飲股7日早盤同步走強，王品盤中來到238元，漲逾6%，盤中並擠下饗賓（7883）重返觀光餐飲股股王，漢來美食更大漲8.5%，股價來到185元，不僅創近三年新高，並直逼190元歷史高點，餐飲族群成為類股盤面焦點。

王品早盤股價一度來到238元，漲幅6%，一舉收復5日線、月線，並向季線靠攏。公司表示，公司第2季受惠清明、勞動節及母親節等聚餐檔期，加上台灣內需消費動能強勁，帶動台灣事業群業績成長，大陸事業群營運也持續改善，第2季及上半年獲利同步創歷年同期新高。根據公告，王品第2季合併營收64億元，年增16.76%，稅後純益4億元，年增39.12%，每股純益（EPS）4.82元，營收與獲利同步創歷年同期新高；累計上半年合併營收129.2億元，年增12.97%，稅後純益8.2億元，年增25.15%，EPS達9.86元，同樣改寫同期新高。

此外，王品董事會決議實施第四次庫藏股，預計自8月10日至10月6日自集中市場買回150萬股，買回價格區間為每股170元至280元，公司公告買回股份總金額上限為32.98億元。若以本次預定買回150萬股、每股價格上限280元計算，本次實際買回金額最高約4.2億元，買回股份將轉讓予員工，以激勵士氣並留任優秀人才。

漢來美食第2季合併營收16.87億元，年增19.24%，創歷史同期新高；受惠宴會、餐飲本業成長，加上業外受惠股票投資收益挹注，帶動單季稅後純益1.41億元，年增89.3%，每股純益3.34元，同步創歷史同期新高。累計上半年稅後純益3.89億元，年增49.8%，EPS達9.21元，不僅創歷史同期新高，也逼近去年全年EPS 10.12元。展望下半年，公司將持續擴大展店，8月台北大巨蛋將開出「名人坊」及「福園台菜餐廳」，第4季還將迎來「島語」台北第2店，市場看好新店效益將持續挹注營運。