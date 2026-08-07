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王品挾兩大利多大漲！盤中擠下饗賓重返餐飲股王 漢來飆8.5%逼歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
國揚與漢來集團創辦人侯西峰與漢來美食董事長林淑婷日前出席島語台中洲際店開幕活動。聯合報系資料照片
國揚與漢來集團創辦人侯西峰與漢來美食董事長林淑婷日前出席島語台中洲際店開幕活動。聯合報系資料照片

餐飲股半年報利多發酵，王品（2727）公布亮眼半年報，上半年每股純益（EPS）達9.86元，在目前已公布半年報的觀光股中居獲利王，並宣布將於8月10日起執行第四次庫藏股漢來美食（1268）則繳出上半年EPS 9.21元、排名第二的佳績。雙重利多激勵兩檔餐飲股7日早盤同步走強，王品盤中來到238元，漲逾6%，盤中並擠下饗賓（7883）重返觀光餐飲股股王，漢來美食更大漲8.5%，股價來到185元，不僅創近三年新高，並直逼190元歷史高點，餐飲族群成為類股盤面焦點。

王品早盤股價一度來到238元，漲幅6%，一舉收復5日線、月線，並向季線靠攏。公司表示，公司第2季受惠清明、勞動節及母親節等聚餐檔期，加上台灣內需消費動能強勁，帶動台灣事業群業績成長，大陸事業群營運也持續改善，第2季及上半年獲利同步創歷年同期新高。根據公告，王品第2季合併營收64億元，年增16.76%，稅後純益4億元，年增39.12%，每股純益（EPS）4.82元，營收與獲利同步創歷年同期新高；累計上半年合併營收129.2億元，年增12.97%，稅後純益8.2億元，年增25.15%，EPS達9.86元，同樣改寫同期新高。

此外，王品董事會決議實施第四次庫藏股，預計自8月10日至10月6日自集中市場買回150萬股，買回價格區間為每股170元至280元，公司公告買回股份總金額上限為32.98億元。若以本次預定買回150萬股、每股價格上限280元計算，本次實際買回金額最高約4.2億元，買回股份將轉讓予員工，以激勵士氣並留任優秀人才。

漢來美食第2季合併營收16.87億元，年增19.24%，創歷史同期新高；受惠宴會、餐飲本業成長，加上業外受惠股票投資收益挹注，帶動單季稅後純益1.41億元，年增89.3%，每股純益3.34元，同步創歷史同期新高。累計上半年稅後純益3.89億元，年增49.8%，EPS達9.21元，不僅創歷史同期新高，也逼近去年全年EPS 10.12元。展望下半年，公司將持續擴大展店，8月台北大巨蛋將開出「名人坊」及「福園台菜餐廳」，第4季還將迎來「島語」台北第2店，市場看好新店效益將持續挹注營運。

漢來美食 王品 庫藏股

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