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個股跌停隔天卻漲停？專家揭「主力籌碼」分點指標：看懂進出貨避免接刀

聯合新聞網／ 玩股網
在融資去槓桿環境下，可透過券商分點主力買賣超與家數差判斷籌碼進出，藉此分辨個股跌停後是否可能反彈，避免追高接刀。 圖／聯合報系資料照片
在融資去槓桿環境下，可透過券商分點主力買賣超與家數差判斷籌碼進出，藉此分辨個股跌停後是否可能反彈，避免追高接刀。 圖／聯合報系資料照片

近期國際股市表現都有去槓桿化現象，包括韓國股市、台股都有類似的現象，加權指數最明顯的就是，融資減肥速度特別快，大盤融資維持率也往下降。

以7/29日為例，融資額額減少最多，包括元大台灣50反1、聯電群創力積電、國泰台灣加權反1、南亞南亞科、台玻、華通、富喬...特別留意的是融資斷頭後，行情通常容易走反方向！問題要抓融資斷頭告一段落，其實並不容易。

但是你可以看到反向ETF出現融資減少，顯示看空的ETF部位有在獲利了結。

另外個股融資只要股票下跌超過進場價的22%，就很容易遇到追繳或斷頭，如果股票一做融資進場，馬上遇到主力出貨，可以說用手接天上掉下來的刀子，很快就會遇上追繳！

問題是如何知道股票主力是在進貨？還是在出貨？有個最簡單的方法：

我以南亞、國巨*來做對比，觀察資料是玩股網/主力進出/券商分點進出買賣超：

你可以看到7/29日南亞的主力動向1.22分偏多；同日國巨*的主力動向0.78分偏空；你再看7/30日這兩檔的股價表現，南亞早盤攻漲停，尾盤收漲2.47%，相比之下國巨*在7/30的股價則是尾盤跌停鎖死。

我再用7/29日同樣股價跌停鎖死的聯電，來對比國巨*

7/29日聯電股價跌停鎖死收在102.5，但是當日的主力方向出現持平，細看主力持平分數是在1.06分，是持平稍微多方力道較大些。

7/30日聯電股價則是漲停打開，收漲7.32%，同樣2檔股價跌停鎖死，為何一檔隔日收漲？另一檔隔日繼續鎖跌停？

你有沒有發現，從券商分點資料所呈現的主力的分數完全不一樣？主力方向倒底是偏多? 還是偏空? 還是持平? 每天主力籌碼的變動都不一樣！

但是這個計算分數是怎麼算出來的？有沒有實際的依據？

同樣是用聯電的券商分點資料，從買超力道最大排行到賣超力道最大，最起碼統計八百多家，這排序的資料只取買賣超力道最大的前35名加總，計算主力買超張數與主力賣超張數。

主力方向：

主力買超張數/主力賣超張數>1.2倍，代表主力進貨力道明顯

主力買超張數/主力賣超張數<0.8倍，代表主力出貨力道明顯

0.8倍<主力買超張數/主力賣超張數<1.2倍，代表主力進出力道持平

所以這就是用同樣的標準與方法來衡量，主力的動向到底是進貨還是出貨狀態。

我再舉國巨*為範例來做說明，為何特別舉這檔？實在是這檔股票在網路上真的太多人討論，光聽到的稱號就有耶誕樹、奪魂鋸...也有網友說買進國巨，來生再聚；問君能有幾多愁？恰似國巨買在千字頭！

就來看千字頭，2026年7月1日國巨*最高價1220元，7月之後國巨的主力買賣超偏向賣超為主(綠柱)，再搭配主力券商家數差持續綠柱，主力出貨現象明顯。

主力進貨狀態：買超的大單量只會集中在幾家券商分點，但是散戶散單在賣，因此券商據點賣超的分點就會很多。

因此當股票有主力進貨特徵，通常都會買超張數大過賣超張數；另外因為籌碼流向主力，因此買超券商據點數會少於賣超券商據點數。

所以當主力進貨時，券商買賣家數差=買超券商據點-賣超券商據點<0(負數)。

券商買賣家數差家數越大，則代表賣出單量越分散，越容易反應散戶賣出現象。

所以主力進貨特徵：主力買超張數+負數券商家數差。反之則是...

主力出貨狀態：股票從主力手中流出(主力在賣)，並且流向散戶手中(散戶在買)，只要有買賣成交，該檔個股當天就會有全省券商據點買賣超排行。

主力出貨狀態，賣超的大單量只會集中在幾家券商分點，但是散戶散單在買，因此全省券商據點買超的分點就會很多。

因此當股票有主力出貨特徵，通常都會買超張數小於賣超張數；另外因為籌碼流向散戶，因此買超券商據點數會大於賣超券商據點數。

所以當主力出貨時，券商買賣家數差=買超券商據點-賣超券商據點>0(正數)。

券商買賣家數差家數越大，則代表買進單量越分散，越容易反應散戶搶買現象。

所以主力出貨特徵：主力賣超張數+正數券商家數差。

知道這張表所呈現的進出貨原理，你就能避免遇上主力出貨的狀態，尤其是有使用融資與槓桿的朋友，這項主力進貨與主力出貨的檢視就更加重要。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：同樣跌停鎖死，為何聯電隔天大漲、國巨卻繼續趴？揭密券商分點隱藏的「主力關鍵數據」

漲停 富喬 南亞科 群創 力積電 聯電 南亞 國巨 籌碼

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