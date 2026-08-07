台積電重返5日線！川湖跳空漲停衝11,110元 台股開高一度漲逾430點

美股昨夜震盪整理，道指終止連5漲、標普500指數連兩日收黑，僅費半指數逆勢收紅，惟台積電與日月光ADR走揚，仍帶動台指期夜盤上漲285點。台股7日開盤上漲53.49點、報44,450.19點，隨後在台積電重返5日線、領軍五大權值股聯袂開高，股后川湖（2059）直接跳空漲停、衝上11,110元帶動下，大盤漲點一度放大至430餘點、觸及44,827.13點。群創（3481）、力積電（6770）、華邦電（2344）交投火熱。

美股昨夜跌多漲少，市場轉趨觀望，消化最新企業財報及美伊談判進展。油價因伊朗國會審議限制美國與以色列船隻通行荷姆茲海峽草案而反彈，拖累道指下跌逾460點，標普500連兩日收黑；不過，費半指數逆勢上漲0.33%，台積電ADR漲1.01%、日月光ADR漲1.28%，聯電ADR小跌0.47%，帶動台指期夜盤上漲285點、收44,543點。此外，川普宣布12月起對多晶矽產品課徵15%關稅並設進口底價，相關影響仍待市場進一步消化。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電（2330）開高25元、報2,390元，台達電（2308）開1,700元、鴻海（2317）開265.5元、聯發科（2454）開3,990元、日月光（3711）投控開605元。

類股方面，油電燃氣、塑膠、數位雲端等漲幅居前，電子通路、通信網路、生醫等相對疲弱。

回顧台股6日表現，集中市場指數下跌214.9點、收44396.7點，成交值降至9,421.57億元。三大法人買超51.15億元，包括外資買超20.2億元、投信買超94.08億元、自營商賣超63.13億元。

法人指出，台股6日量縮收黑但仍穩守均線之上，KD、MACD持續轉強，盤勢維持震盪偏多格局，惟後續反攻仍需成交量配合。盤面資金持續聚焦散熱、PCB、BBU及記憶體模組等AI相關族群，短線可留意強勢股輪動機會。