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台積電ADR小漲　投顧：台股短期急漲留意季線攻防

中央社／ 記者吳家豪台北7日電
台積電。路透
台積電。路透

在美國政府公布7月就業報告前，華爾街股市主要指數多數收黑，台積電美國存託憑證（ADR）收漲1.01%。投顧分析，台股近5日急彈逾4000點，短線面臨賣壓，且外資期貨淨空單仍逼近9萬口，融資連5日增加，籌碼面待沉澱，預期指數將於季線約44231點附近震盪盤堅。

美股道瓊工業指數6日下跌464.02點或0.85%，收報53885.10點，標普500指數下滑13.59點或0.18%，收在7709.96點；那斯達克指數小跌15.09點或0.06%，收26348.35點，費城半導體指數上漲39.81點或0.33%，收12048.69點。

台股6日盤中下探44000點支撐後跌勢收斂，終場收在44396.7點，下跌214.9點，守住季線44231點，成交值量縮至新台幣9403.91億元。三大法人合計買超45.62億元，其中自營商賣超63.12億元，投信買超88.55億元，外資及陸資買超20.19億元。

產業訊息部分，電腦品牌廠宏碁受惠於本業營運效率改善、多重事業引擎策略持續發酵，第2季合併營收達新台幣853.03億元，季增17.8%，年增28.2%；歸屬母公司淨利21.72億元，季增2.1倍、年增1倍，創疫情後單季新高，每股盈餘0.72元。

記憶體模組廠威剛7月營收攀高至新台幣183.8億元，年增3.3倍，連續5個月營收創歷史新高；創見7月營收約52億元，年增3.1倍，為歷年同期新高。

IC載板大廠南電公告，為興建大尺寸、高層數高階載板智慧工廠，董事會決議通過新增資本支出，預計投資金額新台幣468億元；南電另公布第2季獲利約22.62億元，季增72.8%、較去年同期大幅轉盈，為2023年第2季以來、近13季高點，單季每股盈餘3.5元。

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