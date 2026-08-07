違規交割 管制擬更嚴格

台股成交量放大，違約交割也同步攀升。金管會昨天表示，已責成證交所研議新制，未來投資人只要違約一次，就可能會被要求預收足額款券，不再等到一年內第二次違約才加強控管。

至昨天為止，今年台股違約交割金額八十一點八億元，約為去年全年卅八點五億元的二點一倍；違約交割案件數也增至六十件，遠高於去年全年的十三件，顯示台股資金動能旺盛，交易風險也同步攀升。

從違約交割案來看，今年案件多集中於電子族群，包括旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨*、友達、禾伸堂及南亞科等個股都曾出現違約交割情形，這些個股多數屬ＡＩ供應鏈、ＰＣＢ、高速傳輸、記憶體及電子零組件等熱門族群。

依現行制度，投資人一年內首次違約，券商僅以書面通知交割責任及後續規範；若一年內第二次違約，完成補款並結案後三個月內，首次交易日起連續十個營業日須預收足額款券。金管會認為，隨台股交易規模擴大，僅以書面提醒恐不足以發揮警示效果，研議將預收足額款券措施，提前到第一次違約後就啟動。

換言之，投資人買進股票前須先備妥全部款項，賣出股票前也須持有現股，以降低資金調度不及或無券可交的風險。至於管制期間、適用交易次數及解除條件，證交所仍在研議。

市場人士分析，高槓桿操作在市場多頭時可望放大獲利，一旦股價快速修正，投資人便可能面臨追繳保證金或資金周轉不及等壓力，若無法在交割期限內備妥款項，便可能發生違約交割。此外，今年短線交易、當沖及隔日沖操作仍相當活躍，不少投資人仰賴短期價差或資金快速循環，一旦行情反轉或成交量急速萎縮，資金鏈便容易出現缺口，使違約交割案件增加。