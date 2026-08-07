營收攀峰族 法人大掃貨

上市櫃公司7月營收相繼發布，截至昨（6）日已有64家公司營收創下歷史新高。在基本面表現亮眼帶動下，法人資金加速湧入，統計8月以來前四個交易日，共有16檔7月營收創高股獲法人大買逾千張。其中，鴻海（2317）、南亞科買超力道最強，可望成為大盤震盪中的領頭羊。

統計這16檔個股分別為鴻海、南亞科、晶豪科、建準、中磊、景碩、威剛、鴻準、雙鴻、長科*、鈊象、原相、聯亞、貿聯-KY、聯茂及大銀微系統。

觀察法人動向，以鴻海獲買超逾6.8萬張躍居榜首，7月營收高達9,465.12億元，月增15.18%、年增54.19%，受惠AI伺服器強勁出貨與消費性電子拉貨動能升溫，營運動能強勁。

記憶體族群也交出亮麗成績單，南亞科、晶豪科7月營收年增率分別飆升至7.1倍及4.9倍，反映合約價上揚效益，分別獲法人大舉敲進5.7萬、2.1萬張。

散熱族群亦為資金焦點，雙鴻7月營收37.65億元，月增38.54%、年增116.7%，與導熱及散熱相關元件廠建準同步獲法人買超。