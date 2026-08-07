中小型股 短線資金轉進

台股昨（6）日大型權值股漲多休息，加權指數跌214點收44,396點，終止日K連四紅，資金轉戰中小型股，點燃千金股熱度，並推升櫃買指數價量俱揚連五紅。

法人指出，台股震盪，但仍為跌深反彈格局，後市須觀察三大指標，包含上市櫃公司7月營收、美聯準會（Fed）立場及外資動向。

外資昨日買超20.2億元，連二買，但在台指期未平倉淨空單增加2,184口至89,383口，逼近3日的90,038口歷史新高；投信買超94億元，連32買，累計買超達3,809億元，受惠散戶資金持續流入ETF，提供投信源源不絕銀彈；自營商由買超轉賣超63.1億元。合計三大法人買超51.1億元。

台股昨日開低走低，全場在盤下震盪，收盤跌214點，收在44,396點，然成交值縮水18.8%至9,740億元，三日來最低量。

資金轉戰中小股，帶動千金股活蹦亂跳，櫃買指數大漲1.9%，成交金額大增19%至2,321億元。

千金股中，股王信驊（5274）昨日大漲4.5%收16,750元，股后川湖更急漲6.6%，收10,100元，成為台股第三檔股價衝破1萬元個股。千金股昨日漲多跌少，檔數增加二檔至48檔，八檔亮燈漲停。