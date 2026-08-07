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緯創股息又延發 金管會查

經濟日報／ 記者廖珮君蘇嘉維／台北報導

緯創（3231）現金股利二度延後發放，引金管會關注。證期局副局長黃仲豪昨（6）日表示，將啟動兩路調查：一是查緯創股務作業是否違規、責任歸屬；二是查重大訊息是否正確、即時。若緯創有重大疏失，最重恐被收回股務自辦資格。

緯創對此表示，公司對此暫無回應，一切依先前重訊公告內容為主，若有最新消息將於公開資訊觀測站公告。

緯創原定7月31日發放2025年度現金股利，卻在前一天公告，因股務系統廠商三商電作業疏失，延至8月3日；其後又因作業不及，再延至昨日。

三商電則駁斥，表示系統產製的最終股利匯款檔案完整且正確，是緯創股務人員提供銀行的檔案未全部更新，才造成部分股東資料重複或缺漏。

這是上市公司首家因股務作業問題，連續兩度延後發放股息，緯創與三商電更隔空交火，對延遲原因各執一詞，也使責任歸屬成為市場焦點。

黃仲豪表示，已請集保中心了解緯創股利發放流程，釐清問題出在公司股務部門、還是合作廠商，或雙方作業銜接，並確認是否違反股務處理規定。

若緯創股務管理有重大缺失，最重可收回股務自辦資格，改由外部股務代理機構辦理。過去較知名案例，是大同在2020年遭金管會收回自辦資格。其次，金管會也會請證交所檢視緯創重大訊息的發布時點與內容，包括是否即時揭露且完整；若有缺失，可處3萬元至50萬元違約金。

緯創 股息 金管會

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