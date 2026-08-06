金管會出手！未來違約交割一次就要收足款券才能再投資

違約交割量太多，金管會將出手提出新制度，金管會官員表示，已經和證交所研議新制，只要投資人有一次違約交割，不用等一年內發生第二次就會被要求預收足額的款券才能進行投資。

根據目前的制度，如果投資人首次違約，券商僅會書面通知投資人交割責任及後續規範，一直要等到一年之後的第二次違約，這時就會要求投資人完成補款之外，還會在結案之後的三個月內首次交易日期連續10個營業日，先預收足額款券才能夠進行投資。

但由於現在的台股成交量規模太大，而且今年上半年股市飆漲萬點之際，違約交割比起過去顯著的增加，例如截至七月底，違約交割金額已接近百億，為去年全年的1.6倍。

很多飆股都出現違約交割，因此金管會才指示證交所研議新制度，等券商的系統準備好，最快明年就會上路。至於相關的細節包括違約交割之後預收款券的管制期間、管制的交易次數及解除條件，證交所仍在研議。