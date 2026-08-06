台股越熱違約越多！金管會出手 首次違約就可能被限交易

台股成交量放大，違約交割也同步攀升。金管會6日表示，已責成證交所研議新制，未來投資人只要違約一次，就可能會被要求預收足額款券，不再等到一年內第二次違約才加強控管。

依現行制度，投資人一年內首次違約，券商僅以書面通知交割責任及後續規範；若一年內第二次違約，完成補款並結案後三個月內，首次交易日起連續十個營業日須預收足額款券。

不過，金管會認為，隨台股交易規模擴大，僅以書面提醒恐不足以發揮警示效果，因此研議將預收足額款券措施，提前到第一次違約後就啟動。

換言之，投資人買進股票前須先備妥全部款項，賣出股票前也須持有現股，以降低資金調度不及或無券可交的風險。至於管制期間、適用交易次數及解除條件，證交所仍在研議。

今年台股交易熱絡，不到七個月成交金額已達137兆元，超越2023年全年134兆元。截至7月24日，上市櫃違約交割金額合計逼近百億元，約為去年全年的1.6倍，達公告門檻案件也超過20件。

面對台股高檔震盪及槓桿交易升溫，金管會近期陸續強化市場風控，包括建立銀行、券商授信聯防機制，以及要求證交所建置「台股槓桿儀表板」。

此次再從違約交割制度下手，等於把風控關卡提前，希望在交易端及早攔阻違約風險，避免市場波動擴大。