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就市論勢／記憶體、被動元件 可低接
盤勢分析
7月底美國雲端業者資本支出與市場需求維持高強度成長，但在高基期下，2027年成長幅度縮減。因而近期台股跟著全球股市去槓桿與獲利了結賣壓，回檔快速。
從產業發展與企業獲利來看，AI正由生成式邁向代理式發展，應用場景持續擴及政府、企業與個人端。台積電（2330）訂單能見度至2030年，企業獲利亦處於上修循環。但因新任聯準會主席上任，市場開始反映利率預期轉折，帶動企業估值重新定價。
投資建議
2026年投資聚焦兩大方向：一，是產業成長趨勢明確、新技術新規格滲透率仍低產業鏈，包括先進製程、HVDC機櫃電源模組與電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL／PCB新規格材料、光纖等；二，是進入漲價循環記憶體、ABF／PCB上游材料與被動元件等產業，據此逢低布局相關個股。
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