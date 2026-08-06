快訊

狠詐慈濟10億…律師公會前理事長陳昱瑄遭起訴 法院裁定繼續羈押

最新研究曝光！中年守住3項健康條件 可遠離失智症超過10年

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

聽新聞
0:00 / 0:00

創新板引領電動車、綠色移動產業鏈資本升級 與AI新十大建設接軌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

延續國家「AI新十大建設」政策脈絡與臺灣創新板（tib-創）在半導體及AI基礎建設領域的資本化實績，電動車（EV）與綠色移動產業鏈正成為下一波接軌國際資本市場的核心產業。隨著美國正式公告調降汽車零組件輸美關稅至15%釋出出口利多，加上歐盟CBAM正式實施，以及《新電池法》「數位電池護照」制度將於2027年2月啟動要求揭露碳足跡，全球供應鏈正面臨重組與合規轉型壓力。臺灣EV關鍵零組件、電池與能源管理系統（BMS）業者雖然具備強大技術實力，但在迎接國際訂單與海外建廠浪潮之際，正面臨「技術到位、資本尚待補位」的關鍵成長階段。

為解決車規認證期長（18至36個月）與擴產資金先行的產業痛點，臺灣證券交易所指出，臺灣創新板（tib-創）自2025年1月6日全面取消合格投資人限制、開放約1,300萬名投資人參與交易以來，日均成交值較2024年大幅成長253%，市場流動性顯著提升。結合經濟部產業發展署啟動之「先進節能車輛國際拓展計畫」（受理至2026年8月31日止，補助資金50%以上須落實於國內零組件），臺灣創新板（tib-創）以「市值核心」的制度設計，已成為臺灣車用供應鏈由「代工出口」轉向「品牌與系統整合」布局的國際資本化引擎，落實政府「亞洲那斯達克」的戰略願景。

政策利多與創新板制度紅利交織 助攻頂級車廠供應鏈鏈結資本

臺灣供應商在此波浪潮中展現了強大的技術儲備與產業韌性，舉凡馬達驅動系統、高壓電控模組、車用電源管理（BMS）、矽智財、碳化矽（SiC）功率半導體以及智慧充電樁等領域業者，皆已成功打入全球頂級車廠供應鏈，但其中不乏仍處於「技術領先、產能持續擴張」狀態的成長型企業。證交所期待能有更多處於擴產期的優質企業登板創新板，藉由資本市場的挹注加速全球布局。

對此，臺灣證券交易所董事長林修銘表示：「電動車產業的競爭關鍵，已從單一零組件的性價比，轉向系統整合與國際法規因應的能力。臺灣過去二十年建立的車用電子與精密製造基礎，正是這一波綠色移動轉型中最關鍵的資產。臺灣創新板的角色，就是讓這些已具備國際訂單能力、但仍在量產爬坡階段的企業，提早取得資本市場的動能，讓臺灣從車用零組件的供應者，進一步成為全球電動化與能源管理系統的解決方案提供者。」

以「市值核心」建立彈性評估框架 衡量二大技術與市場量產指標

電動車與綠能供應鏈企業的價值，建立在系統整合能力與量產爬坡速度上，臺灣創新板（tib-創）以「市值」為核心評估指標的制度設計，讓此類技術密集、資本需求龐大的企業，能在規模效益尚未完全釋放前，即進入資本市場籌措擴產與研發資金。

證交所針對電動車與綠色移動企業建立之評估框架，包含二項核心指標：

一、技術與車規護城河：重點評估馬達效率、電控演算法、智慧 BMS 專利，以及通過 ISO 26262、IATF 16949 等國際車規認證與主要車廠之 Design-win 紀錄。

二、市場擴張性與國際合規：檢視整車廠與 Tier 1 訂單能見度、海外出貨占比，以及因應歐盟電池護照與國際低碳標準（CBAM）之合規進度。

雙軌招商與專屬議合 助攻企業從「被看見」邁向「被投資」

配合全球綠色移動與淨零轉型趨勢，臺灣創新板（tib-創）聚焦支持功率半導體、智慧 BMS、車網互動（V2G）及電池回收四大前瞻賽道。證交所強調，為打造「亞洲那斯達克」政策，近期積極推動「Power Up Plan 2.0」與「tib-創」，並就發行面及交易面制度持續精進，如近期推出處置股票制度優化方案，期待透過制度接軌國際，提升企業價值與市場效率，並主動出擊採取「雙軌並進」海外招商策略深耕日本、美西矽谷與東南亞，對接臺灣科技供應鏈。展望 2026 年下半年，證交所將善用專屬議合平台，引導企業提升資訊透明度與投資人關係，讓國際機構投資人看見臺灣新經濟企業的真實價值，順利從「被看見」邁向「被投資」，建構具高度韌性與國際競爭力的資本生態圈。

有意了解 tib-創 上市制度的企業，歡迎透過臺灣證券交易所官方管道洽詢。關於臺灣創新板更多資訊，請見官網：https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html

創新板 綠色 產業鏈 半導體

延伸閱讀

AI產業長期成長趨勢看好！高含「積」 ETF 吸金強棒

智慧經營／通寶半導體董事長沈軾榮：長期投入 站上制高點

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

台股槓桿型績效拉風 四檔今年市價含息報酬率逾100%

相關新聞

記憶體接管量價榜！力積電獲外資大買3.8萬張 華邦電卻遭倒貨1.8萬張

台股6日震盪整理，權王台積電（2330）受獲利了結賣壓影響，終場下跌40元、收2,365元，壓抑大盤表現。不過，資金並未退場，而是明顯轉向記憶體族群。南亞科（2408）、華邦電（2344）及力積電（6770）同步擠進成交值前四，三檔合計成交值突破1,079億元；其中力積電更拿下成交量冠軍，顯示記憶體已成為今日量價榜最大主角。

三大法人買超驟降至45億元！台積電壓盤險守月線 鴻海、奇鋐接棒撐盤

台股6日於44,500點關卡附近拉鋸攻防，集中市場終場下跌214.90點、收44,396.70點，跌幅0.48%，盤中高低震盪576.92點，成交值收斂至9,404億元。上市櫃合計上漲1,023家、下跌834家，漲停47家、跌停3家；三大法人續買超45.63億元。

融資追繳潮血洗個股！專家解析「多殺多3階段」：搭配2指標確認底部

台股這一波多頭修正，讓投資人每天緊盯持股，深怕開盤又吃一根跌停板。 一檔檔熱門股接連遭到融資斷頭賣壓襲擊，聯電（2303）從 6 月高點 185.5 元一路重挫至 7/29 最低點 102.5 元，融資維持率降至 118%。 封測族群同樣未能倖免，京元電子（2449）股價幾乎腰斬、維持率滑落至 118%，國巨集團旗下的同欣電（6271）維持率更是直探 105%。 被動元件更成了這波集體斷頭的苦主族群，國巨（2327）、華新科（2492）、信昌電（6173）、日電貿（3090）跌幅通通超過六成。 其中傷情最慘烈的，莫過於被動元件龍頭華新科，融資維持率一度暴跌至 93%，早已深陷斷頭風暴核心。 眼看這波恐怖殺盤一波接一波、無情重創許多個股，當市場陷入一片恐慌時，投資人究竟該如何在融資斷頭的血洗中，提高自己「買在相對低點」的勝率？

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

台股6日收盤下跌214.9點，終場以44,396.7點作收，成交量9,403億元，跌幅0.48%；台積電（2330）收盤價2,365元，下跌40元，跌幅1.66%。

告別單純漲價題材！外資押寶「多年期規格升級」 喊買二台廠

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，近來投資人的焦點，正從「漲價受惠股」轉向「多年規格升級題材」。在半導體領域，測試設備與耗材產業將成為最大受惠者，看好穎崴（6515）、旺矽（6223）的後市表現。

台股6月走高…投資人「追高」牽動個人理財相關借款 月增近2千億

台股在今年6月來到股市最高點48000點，也「催」出更多的個人投資借款來追高股市。根據金管會今日最新的統計，倘若依照現行公布的統計數據計算，個人借款月增2575億，不僅創下單月增量新高，倘若扣掉車貸與房貸的借款部位，則包括台股投資在內相關的信貸、周轉金等借款，至少在1815億之上，已接近2千億的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。