創新板引領電動車、綠色移動產業鏈資本升級 與AI新十大建設接軌

延續國家「AI新十大建設」政策脈絡與臺灣創新板（tib-創）在半導體及AI基礎建設領域的資本化實績，電動車（EV）與綠色移動產業鏈正成為下一波接軌國際資本市場的核心產業。隨著美國正式公告調降汽車零組件輸美關稅至15%釋出出口利多，加上歐盟CBAM正式實施，以及《新電池法》「數位電池護照」制度將於2027年2月啟動要求揭露碳足跡，全球供應鏈正面臨重組與合規轉型壓力。臺灣EV關鍵零組件、電池與能源管理系統（BMS）業者雖然具備強大技術實力，但在迎接國際訂單與海外建廠浪潮之際，正面臨「技術到位、資本尚待補位」的關鍵成長階段。

為解決車規認證期長（18至36個月）與擴產資金先行的產業痛點，臺灣證券交易所指出，臺灣創新板（tib-創）自2025年1月6日全面取消合格投資人限制、開放約1,300萬名投資人參與交易以來，日均成交值較2024年大幅成長253%，市場流動性顯著提升。結合經濟部產業發展署啟動之「先進節能車輛國際拓展計畫」（受理至2026年8月31日止，補助資金50%以上須落實於國內零組件），臺灣創新板（tib-創）以「市值核心」的制度設計，已成為臺灣車用供應鏈由「代工出口」轉向「品牌與系統整合」布局的國際資本化引擎，落實政府「亞洲那斯達克」的戰略願景。

政策利多與創新板制度紅利交織 助攻頂級車廠供應鏈鏈結資本

臺灣供應商在此波浪潮中展現了強大的技術儲備與產業韌性，舉凡馬達驅動系統、高壓電控模組、車用電源管理（BMS）、矽智財、碳化矽（SiC）功率半導體以及智慧充電樁等領域業者，皆已成功打入全球頂級車廠供應鏈，但其中不乏仍處於「技術領先、產能持續擴張」狀態的成長型企業。證交所期待能有更多處於擴產期的優質企業登板創新板，藉由資本市場的挹注加速全球布局。

對此，臺灣證券交易所董事長林修銘表示：「電動車產業的競爭關鍵，已從單一零組件的性價比，轉向系統整合與國際法規因應的能力。臺灣過去二十年建立的車用電子與精密製造基礎，正是這一波綠色移動轉型中最關鍵的資產。臺灣創新板的角色，就是讓這些已具備國際訂單能力、但仍在量產爬坡階段的企業，提早取得資本市場的動能，讓臺灣從車用零組件的供應者，進一步成為全球電動化與能源管理系統的解決方案提供者。」

以「市值核心」建立彈性評估框架 衡量二大技術與市場量產指標

電動車與綠能供應鏈企業的價值，建立在系統整合能力與量產爬坡速度上，臺灣創新板（tib-創）以「市值」為核心評估指標的制度設計，讓此類技術密集、資本需求龐大的企業，能在規模效益尚未完全釋放前，即進入資本市場籌措擴產與研發資金。

證交所針對電動車與綠色移動企業建立之評估框架，包含二項核心指標：

一、技術與車規護城河：重點評估馬達效率、電控演算法、智慧 BMS 專利，以及通過 ISO 26262、IATF 16949 等國際車規認證與主要車廠之 Design-win 紀錄。

二、市場擴張性與國際合規：檢視整車廠與 Tier 1 訂單能見度、海外出貨占比，以及因應歐盟電池護照與國際低碳標準（CBAM）之合規進度。

雙軌招商與專屬議合 助攻企業從「被看見」邁向「被投資」

配合全球綠色移動與淨零轉型趨勢，臺灣創新板（tib-創）聚焦支持功率半導體、智慧 BMS、車網互動（V2G）及電池回收四大前瞻賽道。證交所強調，為打造「亞洲那斯達克」政策，近期積極推動「Power Up Plan 2.0」與「tib-創」，並就發行面及交易面制度持續精進，如近期推出處置股票制度優化方案，期待透過制度接軌國際，提升企業價值與市場效率，並主動出擊採取「雙軌並進」海外招商策略深耕日本、美西矽谷與東南亞，對接臺灣科技供應鏈。展望 2026 年下半年，證交所將善用專屬議合平台，引導企業提升資訊透明度與投資人關係，讓國際機構投資人看見臺灣新經濟企業的真實價值，順利從「被看見」邁向「被投資」，建構具高度韌性與國際競爭力的資本生態圈。

有意了解 tib-創 上市制度的企業，歡迎透過臺灣證券交易所官方管道洽詢。關於臺灣創新板更多資訊，請見官網：https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html