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告別單純漲價題材！外資押寶「多年期規格升級」 喊買二台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，近來投資人的焦點，正從「漲價受惠股」轉向「多年規格升級題材」。在半導體領域，測試設備與耗材產業將成為最大受惠者，看好穎崴（6515）、旺矽（6223）的後市表現。

大摩科技產業分析師葉馨指出，穎崴第2季初步營收符合預期，但毛利率可能低於40%，主因可能是智慧型手機塑膠測試座出貨比重較高。

隨著新產能全面到位，葉馨預期穎崴將在年底前消化所有積壓訂單，搭配穩定的良率以及測試座與探針卡的產品組合改善，預期下半年毛利率將穩定在43%-45%，而整體第3季營收表現，將較第2季成長超過20%。

展望整體今年營運，葉馨認為強勁的營收成長動能將被毛利率不穩定的影響所抵銷，尤以2026年最為明顯，因此雖將營收由原先預估的145.99億元升至151.76億元，但每股稅後純益（EPS）由94.88元降至89.21元。

儘管如此，葉馨仍調升穎崴2027與2028年的營收與獲利預估。其中2027年EPS由205.18元升至207.93元；2028年EPS則由436.93元升至438.74元。基於獲利未來成長動能強勁，葉馨給予穎崴「優於大盤」評等，但目標價由15,000元降至12,000元。

旺矽方面，該公司由於受惠Trainium 3與Google TPU的強勁拉貨，加上網路通訊與面板驅動IC的額外貢獻，帶動第2季營收強勁增長，分別高於大摩預估6%、及市場預期7%。

展望後市，葉馨認為，旺矽受惠強勁的AI需求延續，隨著全產品線漲價推升第3季營收，加上懸臂式探針卡（CPC）比重相對較低，毛利率預計將達到約60%，第3季營收將季增25%-30%。

由於CPC及微機電（MEMS）探針卡需求強勁及漲價效益延續，葉馨調升旺矽2026-2028年EPS各4.2%、11.9%、10.6%至71.48元、160.51元、及319.26元，給予「優於大盤」評等，目標價由7,500元升至8,000元。

旺矽 穎崴 半導體 漲價 外資

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