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台股6月走高…投資人「追高」牽動個人理財相關借款 月增近2千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股六月衝到最高點48000點 股民「追高」牽動個人理財相關借款月增接近2千億。聯合報系資料照
台股六月衝到最高點48000點 股民「追高」牽動個人理財相關借款月增接近2千億。聯合報系資料照

台股在今年6月來到股市最高點48000點，也「催」出更多的個人投資借款來追高股市。根據金管會今日最新的統計，倘若依照現行公布的統計數據計算，個人借款月增2575億，不僅創下單月增量新高，倘若扣掉車貸與房貸的借款部位，則包括台股投資在內相關的信貸、周轉金等借款，至少在1815億之上，已接近2千億的水準。

金管會今日公布最新的國銀存放款統計，其中統計數據顯示，個人借款在六月較五月單月增加2575億元，為單月歷史增量新高，另外在用途別上的不動產與動產相關的放款月增量，個人與企業合計為446億、314億，儘管金管會並未再區分個人與企業在不動產與動產放款的統計，但若採取最嚴格的標準，把大多數的動產及不動產的貸款都視作個人承作而扣掉，那麼，個人與包括投資台股在內的理財相關借款，將有1815億。

銀行局統計顯示，民營企業借款6月較5月增加3404億，為歷年六月最高紀錄，主要和建廠，備料等需求有關，個人在六月單月增加2575億，為單月歷史增量新高，主要來自購屋剛性需求，車貸新撥款，個人周轉金需求增加。

銀行局主秘周正山指出，6月較5月的購置不動產增加446億，以配合政府政策承作無自用住宅首購為多，動產增加314億，為史上單月增量第四高，也是歷年六月最高，周正山表示，主要和買車及運輸業、航空業的貸款動撥相關；企業投資增加280億，歷年六月最高，則和投資國內外企業有關；合計個人及企業的周轉金放款增加3552億，史上第8高，歷年六月最高。

統計也顯示，6月的國銀存款增加只有982億，比起上月月增8千多億少非常多，周正山表示，應和5月的基期因素有關。

台股 理財 投資人 金管會

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