人形機器人商機大爆發！這兩家台廠2027年迎爆發期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名「機器人」是下一波關鍵的AI浪潮，激勵近期相關概念股異軍突起，成為市場關注的亮點。台廠中，盟立（2464）、上銀（2049）大啖美系機器人大軍商機，近來股價強勢表態，躍居市場交投新寵。

根據調研機構預測，實體AI市場預期會以每年平均47%的速度成長，預估到2032年市場規模將達152億美元。其中人型機器人更是推動實體AI市場的最大功臣，尤以特斯拉產能最大，躍居美系四大機器人大廠之首。

華爾街投行對此新興趨勢抱持高度興趣，紛紛投入大量資源進行研究，其中花旗證券最為樂觀，預估至2035年，全球人形機器人出貨量將達1,300萬台水準，麥格理證券的942萬台次之、排名第三的則是高盛證券的658萬台。

台廠機器人概念股繁多，其中盟立已開始供貨特斯拉Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組等產品，並將在泰國成立新公司，加速於下半年量產出貨機器人相關關鍵元件，成為搶下Optimus 3頭香的關鍵台廠。

法人指出，盟立AI機器人產品線涵蓋人形機器人、機器狗、AGV、AMR、關節模組及諧波減速器，今年機器人業務仍以產品驗證、試產及場域導入為主，預期2027年起逐步放量，成為半導體AMHS之外的新成長動能。

上銀全力大啖機器人商機，除切入美系大廠波士頓動力外，市場傳出也打入Optimus 3供應鏈。法人指出，上銀積極開發微型滾珠螺桿、行星滾柱螺桿、線性執行器、諧波減速器及軸向馬達等產品，正積極與全球大廠進行認證。