快訊

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

不轉彎？白海豚颱風周末龜速擦邊 氣象署不排除這地發陸警

今年第6次！北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

聽新聞
0:00 / 0:00

人形機器人商機大爆發！這兩家台廠2027年迎爆發期

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
盟立集團針對人形機器人所需的不同關節，開發出系列減速機模組產品。記者李珣瑛／攝影
盟立集團針對人形機器人所需的不同關節，開發出系列減速機模組產品。記者李珣瑛／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名「機器人」是下一波關鍵的AI浪潮，激勵近期相關概念股異軍突起，成為市場關注的亮點。台廠中，盟立（2464）、上銀（2049）大啖美系機器人大軍商機，近來股價強勢表態，躍居市場交投新寵。

根據調研機構預測，實體AI市場預期會以每年平均47%的速度成長，預估到2032年市場規模將達152億美元。其中人型機器人更是推動實體AI市場的最大功臣，尤以特斯拉產能最大，躍居美系四大機器人大廠之首。

華爾街投行對此新興趨勢抱持高度興趣，紛紛投入大量資源進行研究，其中花旗證券最為樂觀，預估至2035年，全球人形機器人出貨量將達1,300萬台水準，麥格理證券的942萬台次之、排名第三的則是高盛證券的658萬台。

台廠機器人概念股繁多，其中盟立已開始供貨特斯拉Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組等產品，並將在泰國成立新公司，加速於下半年量產出貨機器人相關關鍵元件，成為搶下Optimus 3頭香的關鍵台廠。

法人指出，盟立AI機器人產品線涵蓋人形機器人、機器狗、AGV、AMR、關節模組及諧波減速器，今年機器人業務仍以產品驗證、試產及場域導入為主，預期2027年起逐步放量，成為半導體AMHS之外的新成長動能。

上銀全力大啖機器人商機，除切入美系大廠波士頓動力外，市場傳出也打入Optimus 3供應鏈。法人指出，上銀積極開發微型滾珠螺桿、行星滾柱螺桿、線性執行器、諧波減速器及軸向馬達等產品，正積極與全球大廠進行認證。

人形機器人 機器人 黃仁勳 盟立 上銀

延伸閱讀

東元關節模組切入四足機器狗 合作開發人形機器人

羅昇將於自動化展首發機器人關節模組 布局機器人與精密傳動市場

CCL紅火！化工廠擴產搶商機 南亞、國精化、雙鍵等競相布局

黃仁勳加持、緯創井噴 美國製造飆股就位

相關新聞

記憶體接管量價榜！力積電獲外資大買3.8萬張 華邦電卻遭倒貨1.8萬張

台股6日震盪整理，權王台積電（2330）受獲利了結賣壓影響，終場下跌40元、收2,365元，壓抑大盤表現。不過，資金並未退場，而是明顯轉向記憶體族群。南亞科（2408）、華邦電（2344）及力積電（6770）同步擠進成交值前四，三檔合計成交值突破1,079億元；其中力積電更拿下成交量冠軍，顯示記憶體已成為今日量價榜最大主角。

三大法人買超驟降至45億元！台積電壓盤險守月線 鴻海、奇鋐接棒撐盤

台股6日於44,500點關卡附近拉鋸攻防，集中市場終場下跌214.90點、收44,396.70點，跌幅0.48%，盤中高低震盪576.92點，成交值收斂至9,404億元。上市櫃合計上漲1,023家、下跌834家，漲停47家、跌停3家；三大法人續買超45.63億元。

融資追繳潮血洗個股！專家解析「多殺多3階段」：搭配2指標確認底部

台股這一波多頭修正，讓投資人每天緊盯持股，深怕開盤又吃一根跌停板。 一檔檔熱門股接連遭到融資斷頭賣壓襲擊，聯電（2303）從 6 月高點 185.5 元一路重挫至 7/29 最低點 102.5 元，融資維持率降至 118%。 封測族群同樣未能倖免，京元電子（2449）股價幾乎腰斬、維持率滑落至 118%，國巨集團旗下的同欣電（6271）維持率更是直探 105%。 被動元件更成了這波集體斷頭的苦主族群，國巨（2327）、華新科（2492）、信昌電（6173）、日電貿（3090）跌幅通通超過六成。 其中傷情最慘烈的，莫過於被動元件龍頭華新科，融資維持率一度暴跌至 93%，早已深陷斷頭風暴核心。 眼看這波恐怖殺盤一波接一波、無情重創許多個股，當市場陷入一片恐慌時，投資人究竟該如何在融資斷頭的血洗中，提高自己「買在相對低點」的勝率？

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

台股6日收盤下跌214.9點，終場以44,396.7點作收，成交量9,403億元，跌幅0.48%；台積電（2330）收盤價2,365元，下跌40元，跌幅1.66%。

人形機器人商機大爆發！這兩家台廠2027年迎爆發期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名「機器人」是下一波關鍵的AI浪潮，激勵近期相關概念股異軍突起，成為市場關注的亮點。台廠中，盟立（2464）、上銀（2049）大啖美系機器人大軍商機，近來股價強勢表態，躍居市場交投新寵。

台股史上第3檔「萬元股」誕生！股后川湖觸及10,100元 一張破千萬

伺服器滑軌廠川湖寫天價紀錄， 6日開高走高衝上10,100元，創歷史新高價，首度站上萬元關卡，也是台股史上第3檔萬金股，不過，目前盤面上則是兩檔萬金股， 曾經的股后穎崴則是跌落至第三高千金股，股價由11,490元下跌，跌幅一度達55%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。