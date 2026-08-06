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記憶體接管量價榜！力積電獲外資大買3.8萬張 華邦電卻遭倒貨1.8萬張

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股6日震盪整理，權王台積電受獲利了結賣壓影響，終場下跌40元、收2,365元，壓抑大盤表現。聯合報系資料照
台股6日震盪整理，權王台積電受獲利了結賣壓影響，終場下跌40元、收2,365元，壓抑大盤表現。聯合報系資料照

台股6日震盪整理，權王台積電（2330）受獲利了結賣壓影響，終場下跌40元、收2,365元，壓抑大盤表現。不過，資金並未退場，而是明顯轉向記憶體族群。南亞科（2408）、華邦電（2344）及力積電（6770）同步擠進成交值前四，三檔合計成交值突破1,079億元；其中力積電更拿下成交量冠軍，顯示記憶體已成為今日量價榜最大主角。

從成交值排行榜觀察，台積電仍以542.43億元穩居第一，但南亞科以475.66億元緊追在後，股價逆勢上漲3.15%、收459元。南亞科日前宣布斥資3,466億元興建5A新廠，創下國內DRAM產業近20年最大單一投資案，加上市場看好新一輪記憶體景氣循環啟動，持續吸引市場資金進駐。

華邦電成交值309.03億元排名第三，股價續漲1.18%；力積電則以294.44億元排名第四，股價上漲0.76%，形成今日成交值排行榜最鮮明的族群特色。

成交量排行榜同樣由記憶體股領軍。力積電爆出44.4萬張大量，高居成交量冠軍，並同步躋身成交值第四名；華邦電以18.56萬張排名第五，聯電（2303）14.9萬張排名第九，南亞科成交量也突破10萬張，顯示市場資金持續聚焦記憶體相關個股。

籌碼面則透露族群內部出現分歧。外資大舉買超力積電3萬8,628張，高居買超榜第二名，同時加碼南亞科9,183張、旺宏（2337）1萬3,592張及晶豪科（3006）7,835張；不過，華邦電雖然股價續揚，外資卻止步連3日來的買超，反手賣超1萬8,757張，名列賣超第五大個股，反映部分資金選擇逢高調節。

相較之下，AI權值股表現分歧。國巨*（2327）成交值288.27億元排名第五、股價下跌1.38%；聯發科（2454）成交值266.6億元排名第六，股價回落2%。不過，散熱龍頭奇鋐（3017）大漲7.69%，成交值240.37億元排名第八；欣興（3037）則以241.07億元排名第七，反映AI供應鏈仍維持輪動格局，但市場成交焦點已逐步轉向記憶體族群。

另一方面，ETF仍占成交量前十中的五席，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50反1（00632R）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）及主動統一台股增長（00981A），顯示不少資金仍透過ETF進行指數與槓桿布局。

整體而言，今日量價榜最大的亮點是記憶體族群躍居市場成交核心。除了南亞科5A新廠投資題材持續發酵外，威剛（3260）7月營收連五個月改寫新高、力積電重申「年年獲利、年年配息」的營運目標，也為產業多頭增添信心。後續仍須觀察DRAM報價走勢、企業營運表現及法人買盤是否能支撐這波資金行情延續。

力積電 華邦電 記憶體

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