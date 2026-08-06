三大法人買超驟降至45億元！台積電壓盤險守月線 鴻海、奇鋐接棒撐盤

台股這一波多頭修正，讓投資人每天緊盯持股，深怕開盤又吃一根跌停板。 一檔檔熱門股接連遭到融資斷頭賣壓襲擊，聯電（2303）從 6 月高點 185.5 元一路重挫至 7/29 最低點 102.5 元，融資維持率降至 118%。 封測族群同樣未能倖免，京元電子（2449）股價幾乎腰斬、維持率滑落至 118%，國巨集團旗下的同欣電（6271）維持率更是直探 105%。 被動元件更成了這波集體斷頭的苦主族群，國巨（2327）、華新科（2492）、信昌電（6173）、日電貿（3090）跌幅通通超過六成。 其中傷情最慘烈的，莫過於被動元件龍頭華新科，融資維持率一度暴跌至 93%，早已深陷斷頭風暴核心。 眼看這波恐怖殺盤一波接一波、無情重創許多個股，當市場陷入一片恐慌時，投資人究竟該如何在融資斷頭的血洗中，提高自己「買在相對低點」的勝率？

2026-08-06 14:36