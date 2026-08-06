三大法人買超驟降至45億元！台積電壓盤險守月線 鴻海、奇鋐接棒撐盤
台股6日於44,500點關卡附近拉鋸攻防，集中市場終場下跌214.90點、收44,396.70點，跌幅0.48%，盤中高低震盪576.92點，成交值收斂至9,404億元。上市櫃合計上漲1,023家、下跌834家，漲停47家、跌停3家；三大法人續買超45.63億元。
統計三大法人6日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超20.20億元，投信買超88.56億元；自營商賣超（合計）63.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.05億元、自營商（避險）賣超62.08億元。
盤面上，權王台積電（2330）下跌40元、收低在2,365元，失守5日線並驚險守住月線，一檔即拖累大盤逾313點，成為壓抑指數主因；金控股同步走弱，富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、台新新光金（2887）及中信金（2891）均名列大盤負貢獻前十，加重盤勢壓力。不過，市場資金並未退場，而是轉向AI供應鏈與記憶體族群。
從貢獻漲點數排行觀察，奇鋐（3017）、鴻海（2317）、台達電（2308）及川湖（2059）分居正貢獻前四名，合計挹注近百點，抵銷部分權值股跌勢。其中，AI散熱需求持續升溫，奇鋐勁揚逾7%，雙鴻（3324）、富世達（6805）更同步亮燈漲停；鴻海則受惠AI伺服器與非蘋新品出貨帶動，7月營收首度突破9,000億元並改寫台股上市櫃公司單月營收新高，激勵股價續揚2.32%、收264.5元。
另一方面，股后川湖盤中首度站上1萬元大關，並收在今日最高價10,100元，成為台股史上第三檔「萬金股」，顯示AI伺服器供應鏈熱度不減。
而南亞科（2408）宣布斥資3,466億元興建5A新廠，創下國內DRAM產業近20年最大單一投資案，市場看好新一輪記憶體景氣循環啟動，股價開低走高，終場上漲3.15%、收459元，並帶動華邦電（2344）收高1.18%，宜鼎（5289）、旺宏（2337）及群聯（8299）同步攻上漲停。
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