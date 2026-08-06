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融資追繳潮血洗個股！專家解析「多殺多3階段」：搭配2指標確認底部

聯合新聞網／ 玩股網
台股修正時，許多個股因融資追繳引發連鎖斷頭，形成連殺三根的多殺多走勢，投資人可透過融資餘額與扣除ETF後的大盤維持率判斷底部。 記者林澔一／攝影
台股修正時，許多個股因融資追繳引發連鎖斷頭，形成連殺三根的多殺多走勢，投資人可透過融資餘額與扣除ETF後的大盤維持率判斷底部。 記者林澔一／攝影

＊原文時間7月30日。

台股這一波多頭修正，讓投資人每天緊盯持股，深怕開盤又吃一根跌停板。

一檔檔熱門股接連遭到融資斷頭賣壓襲擊，聯電（2303）從 6 月高點 185.5 元一路重挫至 7/29 最低點 102.5 元，融資維持率降至 118%。

封測族群同樣未能倖免，京元電子（2449）股價幾乎腰斬、維持率滑落至 118%，國巨集團旗下的同欣電（6271）維持率更是直探 105%。

被動元件更成了這波集體斷頭的苦主族群，國巨（2327）、華新科（2492）、信昌電（6173）、日電貿（3090）跌幅通通超過六成。

其中傷情最慘烈的，莫過於被動元件龍頭華新科，融資維持率一度暴跌至 93%，早已深陷斷頭風暴核心。

眼看這波恐怖殺盤一波接一波、無情重創許多個股，當市場陷入一片恐慌時，投資人究竟該如何在融資斷頭的血洗中，提高自己「買在相對低點」的勝率？

一、為什麼「明明大盤沒那麼慘」 個股卻越買越跌？

其實這波「越買越跌」的體感，跟我先前那篇〈融資維持率與重挫規律！元大台灣50（0050）買氣爆棚下，成為觀察新指標！〉拆解的籌碼結構完全對得上。

文中提到，這次上市指數融資維持率一度衝上210.38%，是23年來首度突破200%大關，而且連續鎖在200%以上長達69個交易日，同步刷新過去20年最長紀錄。

更關鍵的是，市值型ETF（如0050）在這波下跌過程中扮演了「逢低護盤」的角色：7月20日單日0050融資買進暴增到41,876張，換算金額約41.5億元，是2024年8月與2025年4月2次修正事件單日最大買進量的21～29倍。

0050融資維持率跟大盤融資維持率的相關係數，也從2025年近乎零（-0.002），在2026年拉高到0.619。

換句話說，大盤指數之所以表面看起來還撐得住，很大一部分是靠ETF資金持續買進台積電等權值股撐出來的假象。

但這層ETF撐盤的保護網，並不涵蓋大多數個股。

玩股網「上市扣除ETF資券進出行情」的即時數據就很直接：截至7/29，扣除ETF後的大盤融資維持率其實只剩133.12%，融資餘額4,734.93億元，融券餘額134,675張，已經逼近130%的追繳警戒線，跟前述文章算出的「上市指數整體維持率」根本是兩個世界。

這也是為什麼這段期間許多融資投資人的實際感受是「越買越跌」，指數靠ETF撐著沒事，但拿掉ETF濾鏡之後，個股籌碼面早就在警戒邊緣掙扎，愈是靠攏均線想攤平成本的融資部位，反而愈容易被後續更深一段的下殺打到停損出場。

二、為什麼斷頭賣壓總是「連殺三根」？

你有沒有發現，每次市場遇到崩盤或暴跌，股票常常一殺就是連續3到4根跌停，讓人措手不及？為什麼會這樣？這幾天的走勢，正好完美詮釋了融資斷頭的慣性。

當極端的「多殺多」開始瘋狂蔓延，通常都需要連續3天以上的下殺來釋放賣壓。這可不是什麼市場迷信，背後完全是證交所的融資追繳規則在推波助瀾。

台股融資起手的維持率通常在166%左右（以個股融資成數六成計算：100÷60=166.7%）。

當個股累積跌幅達到20%~25%時，原本沒拉高維持率的融資戶，整戶維持率就會正式跌破130%警示線，券商也會在當天下午發出「融資追繳通知」。

尤其這波多頭高點時，上市加上上櫃融資餘額一度衝上 8,100億元之上，槓桿部位規模空前，也讓這波修正一旦啟動，「多殺多」的鎖死連環殺變得格外恐怖。

這整個過程，通常會經歷三個階段的制度性下殺：

第一根（觸發追繳）：整戶擔保維持率跌破130%、券商正式發出追繳令的那一天。這一天的賣壓大多仍屬於市場的自然恐慌賣壓，投資人尚未被強制處分。

第二根（抉擇與掙扎）：追繳令發出後的緩衝期。依規定，投資人收到通知後有2個營業日的時間可以補繳差額，將維持率補回130%以上（若要徹底撤銷追繳令則需補到166%以上）。

這段期間股價通常還在震盪尋底，部分投資人選擇自行停損，部分人則賭一把等反彈，賣壓仍帶有一定程度的自主性。

第三根（不計代價的斷頭）：真正的強制處分日。若2個營業日內沒有補足差額，券商會在下一個營業日（俗稱T+3）開盤直接強制掛市價賣出。

這批賣單完全不看價格、不管基本面，是純粹的券商代為斷頭，因此往往是三天當中賣壓最猛烈、也最不理性的一天。

當這批被強制斷頭的部位全數出清後，市場上剩下的融資戶多半是槓桿較輕、撐得住的投資人，賣壓才會開始邊際遞減。

換句話說，「連殺三根」並非巧合，而是「觸發追繳→2天補繳期→強制處分」這三個制度性階段依序展開後自然形成的節奏。

這也是為什麼「斷頭後的第2～3天」，常被市場資深投資人視為觀察籌碼是否徹底洗淨、底部是否浮現的重要時間窗口。

三、意外的例外：華新科告訴我們的風險教訓

不過，這套「連殺三根」的規律並非放諸四海皆準，華新科（2492）這次就是一個值得警惕的反例。

華新科融資維持率跌破130%之後，確實依照劇本連跌兩根，隨後也出現一波反彈，看似籌碼已經沉澱、進入修復階段。

然而沒多久，股價又再次破底，這一次，是那些在反彈過程中「中途進場搶反彈」的融資部位，再度被券商強制斷頭出場。

這個案例提醒我們：融資斷頭後，有時候相當短暫的反彈，並非真正的底部確立。

尤其在整體大盤仍處於劇烈去槓桿的環境下，個股的籌碼結構可能一波未平一波又起，若貿然在第一波反彈時就重壓進場，很可能又碰上第二輪斷頭賣壓，等於白白多挨一次刀。

搶反彈勝率雖高 但仍需留意融資餘額水位

更需要提醒的是，即便這波不少個股的融資餘額已經明顯回落，但跟過去相比仍然偏高，在短期槓桿去化下，雖具備反彈的條件，但長期來看仍需持續留意市場變化。

而這次下跌很多個股都出現了「一邊融資停損賣出、一邊融資進場接手」的拉鋸現象，融資部位剛出清，馬上又有另一批投資人逢低進場買進，結果又在下一輪殺盤中再次被斷頭出場，如此循環反覆，才會形成這種連續多根跌停、被動元件也出現了「斷頭台」般的走勢。

也因此，投資人不宜看到股價重挫、融資餘額下降，就直接認定「跌下來就是機會」，還是需要搭配加權指數來觀察。

比較務實的做法，是同時追蹤個股本身融資餘額下降的速度，以及大盤扣除ETF後的維持率，兩者搭配確認之後，再考慮進場，會比單看一次反彈或一次斷頭就重壓來得安全。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：華新科融資維持率降至93%！被動元件成融資斷頭台，想搶短線反彈？這點是關鍵！

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