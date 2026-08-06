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台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

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台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股6日終場下跌214.9點至44,396.7點，成交量9,403億元。主因是台積電收在2,365元、下跌40元，權值股走弱壓抑大盤表現。聯合報系資料照
台股6日終場下跌214.9點至44,396.7點，成交量9,403億元。主因是台積電收在2,365元、下跌40元，權值股走弱壓抑大盤表現。聯合報系資料照

台股6日收盤下跌214.9點，終場以44,396.7點作收，成交量9,403億元，跌幅0.48%；台積電（2330）收盤價2,365元，下跌40元，跌幅1.66%。

美伊談判和盤仍存變數，台股今日走勢疲軟，投資人交易意願降低，大盤量縮；不過，48檔千金股中，上漲者達38檔，其中，川湖（2059）衝上萬元成為萬金股且居股后地位， 聯亞（3081）、群聯（8299）、富世達（6805）、聯友金屬-創（7610）、宜鼎（5289）．萬潤（6187）、高力（8996）及雙鴻（3324）漲停作收，透露多頭仍默默承接具成長空間的績優股。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、台燿（6274）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、景碩（3189）、台達電（2308）、旺宏（2337）及穩懋（3105）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、臻鼎-KY（4958）、緯創（3231）、全新（2455）、藥華藥（6446）、研華（2395）、台虹（8039）、世界（5347）及頎邦（6147）。

第一金投顧表示，加權指數站上20日均線並力守60日均線，成交量能略為放大，暫時化解60日均線可能反轉危機；20日均線也漸有由下彎轉為走平跡象，日KD指標交叉向上後延伸，日 MACD指標柱狀體由黑翻紅，操作留意營運持續成長且估值相對不高的個股，歷經籌碼清洗浮額。第2季財報搭配修正後的本益比，將成為盤面選股的方向依據，相關族群包括ABF、CCL、成熟製程、記憶體等，後續則觀察殖利率變化才有利於科技股評價回升，另外，新台幣匯率若能扭轉貶勢也將有利於外資買盤力道的延續。

千金股 台股 台積電

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