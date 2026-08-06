台股史上第3檔「萬元股」誕生！股后川湖觸及10,100元 一張破千萬

伺服器滑軌廠川湖寫天價紀錄， 6日開高走高衝上10,100元，創歷史新高價，首度站上萬元關卡，也是台股史上第3檔萬金股，不過，目前盤面上則是兩檔萬金股， 曾經的股后穎崴則是跌落至第三高千金股，股價由11,490元下跌，跌幅一度達55%。

川湖6月營收44.43億元，創單月歷史新高，月增17.2%，年增220.5%，第2季、上半年業績同步登頂，第2季營收108.3億元，季增98.7%，年增156.1%，單季營收首度突破百億元；累計今年上半年營收162.8億元，年增99%。

川湖目前產品包括GPU、CPU、TPU、儲存（Storage）等各方面平台，極具多元性，市占率又高，預計在6日收盤後公布第2季財報，7日舉行法說會，法人看好第2季財報表現，隨著AI伺服器各平台持續擴大出貨，預估下半年業績可望優於上半年。

川湖早盤以9,555元開高，一度衝達10,100元，上漲630元，漲幅6.65%， 寫歷史新高，首度站上萬元，也是台股史上第3檔萬金股，不過，目前盤面上則是只有股王信驊、股后川湖兩檔萬金股，曾經的最萬金股穎崴在寫天價11,490元之後走跌，一度下滑至5,155元， 跌幅55.13%，6日則是開低震盪。