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台股底部確定 法人點名六大短打族群低買高賣賺差價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股由去年封關28,963.6點往上飆漲，一度寫48,218.87點的歷史新高點，大漲19,255.27點，但隨後反轉向下，一度下探至39,404.65點，高低點下跌了8,814.22點，跌幅18.27%，近期則是反彈向上，但走勢震盪，法人直言，台股這波修正最壞狀況已經出現， 底部確定，但不會馬上V轉， 預期將呈現區間震盪整理， 操作上可以短打賺差價。

台股由歷史高點回跌以來，一度下探至39,404.65點，失守季線，逼近半年線，且曾寫單日重挫2,953.71點，歷史最大單日跌點的紀錄，隨後雖有反彈，但一有風吹草動，仍會衝擊指數的表現，5 日大漲1,250.94點，站上各均線， 6日則是開低震盪，盤中一度下滑至44,024.32點，下跌587.28點。

統一投顧董事長黎方國直言，台股在7月30日盤中低點39,404.65點可視為這波修正的低點，台股最壞狀況已經出現， 底部確定，由危轉安，但不會馬上V轉，而是呈現區間震盪的整理格局。

黎方國表示，融資餘額由6,313億元降至4,938億元，減肥幅度超過2成，台股高低點跌幅則約18%， 融資減肥幅度較大盤修正幅度還要大，對盤勢來說， 融資適度修正， 有助大盤性整理，預估區間震盪約在40,000~45,000點， 或是本波低點的39,500點到月季線間。

黎方國認為，台股由危轉安，但8月中旬前財報公布的利多激勵接近尾聲，目前欠缺題材面及基本面的加持，但是， 對於台股的表現也不用悲觀，因為底部已經確定，不需要殺低，不過也並不會立刻V轉。

黎方國強調，區間震盪整理期可以短打賺差價，買黑賣紅，低買高賣，在接近區間低緣買進，高緣賣出，且持股比例不過太高，至於買進標的首選跌深的好股，看好記憶體、PCB、ABF、被動元件、台積電（2330）設備股、高股息個股等。

台股 法人 族群

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