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韓股重挫38%敲警鐘！券商全面升級風控 五大措施防「四貸同堂」踩雷

經濟日報／ 記者魏興中／台北即時報導

全球股市自6月中下旬拉回整理，其中尤以韓股因高槓桿操作而重挫38%表現最為弱勢，台股也一度大跌18%。隨著高槓桿投資風險成為市場高度關注的議題，台灣相關券商近來也以韓股為戒，全面升級風控機制。

台股今年上半年在AI狂潮的推升下屢創歷史新高，加上市場普遍瀰漫著「錯失恐懼症（FOMO）」，許多投資人因擔憂錯失行情，因而大借房貸、車貸、信貸、以及股票質押進場重倉，形成所謂的「四貸同堂」奇景。

隨著6月中下旬台股拉回整理，不少「四貸同堂」投資人面臨「雙巴」慘境，一方面房貸、車貸等利息壓力不減，另一方面借貸買進的股票又慘遭帳面巨額虧損，可謂是「賠了夫人又折兵」，不得已下，投資人只能自我斷頭出場認栽。

券商全面升級風控機制

有鑒於市場投資風氣竄起，加上韓國去槓桿化過程的慘烈教訓，在經歷高槓桿引發的快速拉回與斷頭賣壓後，券商與監管機關為了避免違約交割擴大及流動性風險，已全面升級風控機制，主要作為約為五大項。

一、調降熱門與高波動個股融資成數。針對波動劇烈、炒作色彩濃厚、或流動性不足的標的，券商風控部門主動下調融資成數（如從六成降至四成）或提高保證金比例，甚至取消部分個股的信用交易額度，從源頭控管槓桿倍數。

二、縮減不限用途借貸與質押成數。對於股票質押與不限用途款項借貸業務，降低可質押股票的借款成數、嚴格審核質押股票的集中度與流動性，藉以防範個股崩跌時連帶引發質押流動性危機。

三、強化客戶徵信與財力審查。為因應跨管道槓桿（如信貸、房貸加上股票質押的多重借貸）盛行，券商拉高信用帳戶開戶及增額門檻，嚴查客戶實際財力證明與資金來源，避免過度擴張信用。

四、落實維持率即時監控與自動處分。嚴格執行整戶擔保維持率低於 130% 的追繳機制，對未能於指定期限內補足保證金的客戶，券商即時啟動盤中或開盤委託強制平倉（斷頭），防範虧損持續擴大演變成券商代墊與違約交割。

五、配合監管政策與風險儀表板。證交所與金管會將於9月底前正式上線的「台股槓桿儀表板」，券商密切跟進，針對融資餘額、借券賣出與信用交易集中度進行每日壓力測試，確保公司淨值與流動性準備足以應對極端市場波動。

投資人總槓桿率應控制在30%以下

券商除了相關的作為、藉以嚴控交易風險外，券商更認為，投資人也應該為自身的交易風控把關，如短線投資人一定要建立停損與停利的機制，套牢時切莫抱持「凹單」心態，因爲未實現虧損有可能越來越大。

此外，切莫將全數資金融資交易，投資人應將總槓桿率控制在 20%~30%以下；極端保守型的投資人，甚至應降至零融資，切勿妄想一夜致富而大舉舉債投資，如此，「小心使得萬年船」，股票投資也才能安全長久。

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