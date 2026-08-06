記憶體族群全面噴出！旺宏、群聯攻漲停

AI與高頻寬記憶體（HBM）需求維持強勁，加上市場看好記憶體產業後市，記憶體族群6日盤中獲資金點火，多檔個股強勢走揚，旺宏（2337）、群聯（8299）領軍大漲，宇瞻（8271）、威剛（3260）、晶豪科（3006）等同步勁揚，族群表現成為盤面焦點。

記憶體族群盤中買盤持續湧入，個股全面走強，其中：旺宏、群聯分別以129元、2025元強攻漲停，宇瞻、威剛、晶豪科、廣穎（4973）、十銓（4967）等皆上漲逾半根漲停板，華邦電（2344）、創見（2451）、南亞科（2408）、力成（6239）、力積電（6770）、商丞（8277）等也紛紛走強。

大華銀投信執行副總經理張耿豪表示，全球科技產業正迎來根本性轉變，資金大舉從過去推崇的「輕資產」軟體公司，轉向資本支出龐大的「重硬體」製造巨頭。韓國憑藉深厚的硬體與工業製造實力，加上 AI半導體爆發、內資散戶積極入市與政府推動制度改革等三大利多發酵，配合顯著的估值修復空間，正迎來史上絕佳的市場黃金交叉。

此外，韓國記憶體雙雄——SK海力士與三星電子，同時拿下輝達與博通兩大IC設計巨頭的長約認證與龐大訂單，從晶圓代工、先進封裝到HBM技術完全被科技巨頭鎖定，直接坐穩全球AI基礎建設不可或缺的頂尖戰略要塞。