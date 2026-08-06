年輕人「四貸同堂」重壓股市！銀行揭聯徵盲點：券商質押看不到、時間差達一個月

社會近期熱議有投資人透過房貸、車貸、信貸、股票質押「四貸同堂」擴大槓桿投入股市，衍生風險。銀行主管點出現制的兩大死角，包括客戶在券商的融資，聯徵中心無法看到，另外聯徵資料報送落差可能會達一個月，若有心人要規避，的確容易產生過度借貸情形。

目前金管會已要求各銀行，未來必須揭露個人周轉金進行理財的資訊，銀行高層指出，加強揭露有助管制風險，強調目前整體授信風險仍屬可控，但若市場反轉，高槓桿操作恐加速放大個人財務與銀行授信風險，業者認為，未來推動跨平台信用資訊整合，希望能成為未來監理重點。

激進擴大槓桿行為以年輕人居多

銀行主管指出，一般會有如此激進擴大槓桿操作的行為以年輕人居多，銀行一定會對客戶所有融資行為一併檢視，不過，客戶在證券公司的借款聯徵中心資料看不到，確實可能有死角，尤其，近幾個月許多券商俗稱股票質押的不限用途借貸額度被借光，如果有人用信貸購買股票並搭配券商融資或質押，且又投入槓桿型商品如台灣50正2等，槓桿會放大很多 。

此外，信貸方面金管會訂有DBR 22倍負債比率上限，個人在所有金融機構的無擔保債務總額，不宜超過平均月收入的22倍。但是，聯徵資料報送有時間差， 有時可能會達一個月，如果有心人要規避上限在多家銀行借信貸，可能前面兩家銀行信貸總額符合22倍，到第三家會超標，但因聯徵資料時間差可能導致死角。

不過，所謂四貸同堂確實屬較極端作法，有中型銀行坦言行內客戶融資買股因下跌而出問題等情形目前還沒聽到。銀行公會理事長、兆豐金董事長董瑞斌日前也提到，以兆豐銀目前存在「四貸同堂」所有槓桿都開的情形者僅有四戶，相較去年同期增加三戶，增加金額約2億元，顯示公股銀行承做較少。另包括二順位房貸、以房屋或股票作為擔保品的理財貸款、小額及大額信貸等產品，6月約較去年同期增加100億餘元，相較整體消金約7000億元規模並不多。

跨平台信用資訊整合成未來監理重點

AI行情推升台股屢創新高，也帶動民眾借貸投資熱潮，「四貸同堂」現象浮上檯面。部分投資人透過房貸增貸、理財周轉金、信用貸款、車貸及股票融資等多重槓桿布局股市，引發主管機關高度關注。銀行高層指出，目前整體授信風險仍屬可控，但若市場反轉，高槓桿操作恐加速放大個人財務與銀行授信風險，跨平台信用資訊整合將成未來監理重點。

不過也有銀行高層表示，就內部觀察，真正同時使用四種槓桿的客戶占比仍低，尚未形成普遍性現象，以銀行逾期放款及資產品質來觀察，並未明顯惡化，整體風險仍在可控範圍。

但銀行高層提醒，不能只看「四貸同堂」戶數，更應注意借款人是否將多筆資金集中投入單一市場。若股市反轉，股票質押或融資可能先面臨追繳，進而排擠房貸、信貸等本息支出，使投資風險轉化為現金流及銀行信用風險。

另外，銀行授信時，對理財周轉金、股票擔保借款及短期內負債快速增加的客戶，也會降低核貸成數、提高利率或婉拒申貸，貸後則持續追蹤擔保品價格及還款情形。

銀行高層建議，未來可透過主管機關整合聯徵、銀行、券商及證交所等資料，建立個人總體槓桿及多重借貸預警指標，並依借款人的整體負債程度採差異化授信管理，而非全面緊縮信用，以免真正有資金需求、信用紀錄較少的民眾反而更難取得金融服務。