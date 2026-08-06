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新台幣開盤小升 外資在新台幣的避險策略正在轉變

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新台幣匯價開升走升，以32.29開盤，升值2.5分，開盤1小時內最高匯價為32.21元。

美國總統川普表示，美伊協議可能於5日或6日達成。惟消息人士透露，伊朗革命衛隊並未參與談判團，美伊本週達成協議仍存變數。本周美元指數在99~100之盤盤整。

匯銀表示，外資在新台幣的避險策略正在轉變，主因是壽險公司降低了海外避險部位。過去，壽險公司為了規避新台幣升值風險，會在無本金交割遠期外匯（NDF）市場上賣出美元，這為尋求買入美元避險的外資提供了充足的對手方與較佳的價格。

然而，近期壽險公司已大幅降低其 NDF 部位，導致 NDF 市場的美元賣方流動性萎縮。此一結構性轉變，迫使外資必須尋找替代避險管道，例如境內遠期外匯（DF）或換匯交易（Swap），但這些工具的價格或操作彈性可能不如以往的 NDF。

儘管主管機關希望外資直接進行換匯交易以降低對即期匯率的衝擊，但外資的核心動機仍是尋求最佳的投機或避險機會，這意味著他們會持續在不同工具間尋找價格最有利的突破口。

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