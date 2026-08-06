台股7月大跌不改散戶對半導體業信心 虧損慘重仍逢低加碼

對許先生而言，台股大漲原本看似是翻身機會。這名33歲上班族把積蓄投入股市，又透過信用貸款借了6.2萬美元，加碼押注與大盤指數連動的槓桿商品，結果血本無歸。

許先生7月累計虧損逾15萬美元，未來數年都得償還貸款，但他似乎不太在意，這次經驗反而使他的決心更加堅定。

他說：「我就是想找機會發大財，所以一定要全押。」他還表示，未來仍會利用薪水尋找投資機會。

台灣不少散戶和許先生一樣，深信全球居於領先地位的半導體產業，未來多年仍會持續創造財富。

這份信念上月遭到考驗。台灣加權股價指數7月下跌6.5%，差一點寫下2008年以來最差單月表現。不過，熟悉資金流向的券商人士表示，許多交易者仍抱牢持股，甚至逢低加碼。

官方資料顯示，台積電（2330）和台灣規模最大的ETF元大台灣50 ETF（0050）在這波下跌期間，散戶買進人數大幅增加。但這波跌勢也引發追繳保證金案件急增。彭博引述消息人士報導，部分券商短短幾天便處理數百件追繳案件。即使如此，遭到強制平倉的情況仍有限，因為多數投資人選擇補繳擔保品，而不是退出部位。

這種「穩賺不賠」的心態，源自台股近年的驚人漲勢。在台積電等AI重量級企業帶動下，台股從2023年至2025年每年上漲約25%，投資股票也成為全民熱潮。

因此，許多投資人把最近全球科技股賣壓視為短暫波動，而不是多頭行情明確反轉。即使近日下跌，台灣加權股價指數今年仍上漲54%。

國泰投信ETF基金經理人游日傑說：「散戶幾乎沒有恐慌賣出台股ETF的跡象，反而抱持逢低買進的心態。」

這也使台股成為最近科技股跌勢中的異數。南韓單一股票槓桿型ETF的押注瓦解，強制賣出又使跌勢加劇，導致Kospi指數7月重挫22%。

相較之下，投資人對台灣企業深具信心，市場資金充裕，加上並無高風險的單一股票槓桿型產品，強制平倉情況也有限，因而減輕台股跌勢。

持股人數資料也顯示出台股的韌性。台積電持股不足一張、也就是少於1,000股的零股股東人數，從6月約230萬人增至上月底250萬人。

台灣集中保管結算所資料顯示，0050管理資產超過700億美元，小額投資人7月也增加逾10萬人。

交易所資料也顯示，即使外資7月賣超金額寫下歷來次高水準，台灣本土資產管理業者仍加碼持股。

在軟體公司任職的29歲曾小姐等投資人相信，市場震盪時最好的做法就是抱牢持股。

她說：「去年川普關稅引發股市下跌時，我受傷非常慘，帳面虧損接近新台幣100萬元，持股也慘遭套牢。」「不過，市場後來一路上漲，直到最近才回跌，我已把先前虧損的錢全部賺回來。」

彭博引述消息人士報導，部分券商採取的做法是，當投資人擔保品價值降至欠款的1.5倍時，便提前發出通知，高於法定追繳門檻的1.3倍。如此可讓投資人在正式遭到追繳前，先補足帳戶擔保品。

部分券商也要求營業員密切注意客戶的投資組合和槓桿情況，標示風險較高的帳戶，必要時調降融資額度。

高盛集團8月3日發布的銷售與交易報告顯示，市場槓桿已較高點減少約20%，目前融資餘額僅占自由流通市值0.6%，仍屬溫和。即使如此，高盛說台股ETF仍有「規模可觀且持續不退的資金流入」，顯示投資人較偏好廣泛布局市場，而不是把資金集中在個股。

不過，對許多散戶而言，想法仍然相同。許先生表示，他有九成把握，台灣加權股價指數將在2027年底前漲至5萬點，會比周三收盤高出12%。

他說：「現在看台股，會發現這麼多人從股市賺到大錢，自然而然就會想，我也想要。」