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台積電回測5日線！台股一度跌逾300點 智邦領軍抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
6日開盤台積電回測5日線，台股一度跌逾300點，智邦領軍抗空。聯合報系資料照
6日開盤台積電回測5日線，台股一度跌逾300點，智邦領軍抗空。聯合報系資料照

美股昨夜走勢分歧，道指連五紅並續創收盤新高，但那指與費半指數同步收黑，台積電（2330）、聯電（2303）及日月光（3711）投控ADR全面回檔，台指期夜盤下跌259點。台股6日開低123.66點、報44,487.94點，在台積電開低回測5日線、五大權值股漲跌互見下，大盤跌點一度擴大至310餘點、最低下探44,300.72點；隨後在智邦（2345）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、研華（2395）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）及南亞科（2408）等買盤支撐下，跌勢收斂至約150點上下，多空持續於44,500點關卡附近拉鋸。力積電（6770）、群創（3481）及華邦電（2344）交投熱絡。

美企財報持續支撐道指周三再創收盤新高，但科技股表現明顯分化。馬斯克宣布SpaceX未來AI運算基礎設施將獨家採用輝達晶片，激勵輝達勁揚3.4%；惟SpaceX、超微（AMD）財報未能滿足市場對AI成長的高期待，股價分別重挫13.6%、7%，拖累費半指數下跌1.4%。台股ADR同步走弱，台積電ADR跌0.76%、聯電ADR跌6.5%、日月光ADR跌4.96%，影響台指期夜盤下跌259點、收44,278點。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧，僅聯發科（2454）開高。其中，台積電開低10元、2,395元，日月光投控開低報585元；台達電開平盤1,650元、鴻海（2317）開平盤報258.5元；聯發科則開高報4,100元。

類股方面，通信網路、電腦設備、玻陶等漲幅居前，半導體、油電燃氣、資訊服務等相對疲弱。

回顧台股5日表現，集中市場指數上漲1250.94點、收44611.6點，成交值達1.14兆元。三大法人買超1,030.31億元，包括外資買超903.08億元、投信買超112.66億元、自營商買超14.57億元。

法人指出，市場對AI題材已從追逐資本支出，轉向檢視實際獲利與變現能力，AI供應鏈未來將更重視毛利率、獲利成長及展望表現。短線仍須觀察量價是否同步回溫，建議聚焦營收、財報表現亮眼個股，並留意AI伺服器、先進封裝、載板、高速傳輸及工業電腦等受惠族群輪動機會。

台積電 智邦 台股

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