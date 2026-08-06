台股直逼45,000點整數大關 解套？追高？專家教八字訣

台股短短四個交易日狂彈近5,000點，一舉收復月線與季線失土，盤中強勢衝上44,980點，直逼45,000點整數大關。面對大盤強勢V型反轉，不少前期套牢族急問「該不該解套跑路」？空手投資人則陷入「要不要追高」的兩難。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清表示，大盤短期急彈後，44,100至45,200點附近區間正好面臨季線與前期長黑棒上緣重壓，建議操作策略上不宜盲目追高，亦不必恐慌全砍，宜採取「分流應對、區間操作」策略。

短線策略上，近期靠近45,000至46,000點壓力區時，可針對記憶體、被動元件等反彈標的進行獲利了結。針對弱勢持股、第2季財報欠佳或缺乏AI題材的個股，可趁急彈至季線附近逢高減碼、回收資金。

長線策略上，受大盤崩跌誤殺、基本面與法說展望亮眼的AI供應鏈及權值龍頭，包括台積電等核心資產建議續抱，無需因短線波動賣出，若再突破月線後可續抱，待拉回打第二腳時再布局。

後市仍須留意兩項變數，一是日圓升值可能引發利差交易回補，造成全球資金流向變化；二是新台幣匯率走勢，若貶值壓力加劇，將影響外資動向及市場表現。