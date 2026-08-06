台股雙軋行情蓄勢上攻！四天上漲4,678點 短線震盪可能擴大

台股受惠美股大漲、上市櫃公司財報與法說會釋佳音等利多下反攻，昨（5）日在台積電（2330）等權值股領軍、外資回補買超帶動下，出現軋空單與軋空手的「雙軋行情」，指數終場大漲1,250點、收44,611點，漲幅2.8%，短短四個交易日累計大漲4,678點，成交額擴增至1.2兆元，短線將挑戰45K至46K。

台股昨日開高走高，日K連四紅，盤中最高44,980點，一度大漲1,619點，收盤一舉站上月線與季線，呈現強勁的V轉向上走勢。其中台積電勁揚85元、收2,405元，重新站上所有均線之上，單日貢獻指數約707點；聯發科大漲135元，收復4,000元整數關卡，貢獻指數69點。其他強勢族群則包括：記憶體、低軌衛星、矽光子、PCB等。

展望短線台股走勢，趨勢將轉震盪，外資空單也面臨回補壓力。值得注意的是，外資期貨平均持倉成本約44,000點，如果指數站穩44,000點以上，空單將承受強大的回補壓力；倘若續漲至45,000點附近，軋空力道可望進一步增強。

法人表示，外資目前採取市場中性策略，近期除加碼AI等Alpha標的，另一方面透過放空期指進行Beta避險，同步進行風險控管。

此外，依黃金分割率計算，短線反彈空間仍在。觀察本波指數自6月23日盤中最高48,218點，修正至近期盤中低點39,384點，共回檔8,834點，依0.618黃金分割率推算，反彈滿足點約落在44,843點附近。

另外，台積電股價也可作為指數推估依據。若以台積電近期高點2,535元與昨日收盤價2,405元、價差130元估算，可推估約1,040點上漲空間，指數目標約45,651點，預期本周至下周初有機會達陣。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清表示，目前台股加權指數支撐落在42,000點，短線先觀察45,600點至46,000點壓力區，如果後續能夠順利突破47,000點大關，將視為挑戰歷史高點48,218點的重要訊號。

三大法人昨日買超1,030.3億元。其中，外資大幅買超903億元，由賣轉買，而在台指期未平倉淨空單也減少659口至87,199口；投信買超112.6億元，連31買、累計買超3,715.8億元；自營商買超14.5億元，由賣轉買。八大公股行庫賣超149.3億元，由買轉賣。