星鏈業務亮眼！SpaceX擴大衛星版圖 概念股進補

SpaceX衛星通訊服務星鏈事業持續快速成長，訂戶數達1,200萬戶，更發下豪語要搶下美國電信三雄手中相當多客戶。外界看好，SpaceX持續擴大衛星版圖，也將帶動台灣SpaceX供應鏈昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）等業績表現。

SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）表示，星鏈業務將從T-Mobile、AT&T與Verizon手中搶走「相當多」客戶，並計劃建設地面基礎設施，以搭配其衛星網路，提供「真正的行動通訊服務」。

消息公布後，美國三家電信公司的股價盤後下跌。台灣星鏈概念股昇達科、華通昨（5）日全面強漲，昇達科收漲停板1,285元，華通、穩懋也亮燈漲停，分別收218元與376元，啟碁上漲7.5元，收260元。

SpaceX星鏈事業占總營收逾半，上季營收跳增66%到43億美元，星鏈訂戶倍增到1,200萬戶，但平均每位訂戶營收年比下滑22%。

法人看好，SpaceX持續擴大太空布局，除用戶數持續成長，第三代低軌衛星V3已經開始發射，台灣供應鏈也開始出貨，加上SpaceX第一代低軌衛星資料中心「Starmind AI-1」可望明年發射，將帶起新一波拉貨潮，供應鏈昇達科、啟碁、穩懋、華通等未來接單可期。