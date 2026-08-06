聽新聞
0:00 / 0:00

星鏈業務亮眼！SpaceX擴大衛星版圖 概念股進補

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者黃晶琳／綜合報導
SpaceX衛星通訊服務星鏈事業持續快速成長，訂戶數達1,200萬戶，更發下豪語要搶下美國電信三雄手中相當多客戶。 路透
SpaceX衛星通訊服務星鏈事業持續快速成長，訂戶數達1,200萬戶，更發下豪語要搶下美國電信三雄手中相當多客戶。 路透

SpaceX衛星通訊服務星鏈事業持續快速成長，訂戶數達1,200萬戶，更發下豪語要搶下美國電信三雄手中相當多客戶。外界看好，SpaceX持續擴大衛星版圖，也將帶動台灣SpaceX供應鏈昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）等業績表現。

SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）表示，星鏈業務將從T-Mobile、AT&T與Verizon手中搶走「相當多」客戶，並計劃建設地面基礎設施，以搭配其衛星網路，提供「真正的行動通訊服務」。

消息公布後，美國三家電信公司的股價盤後下跌。台灣星鏈概念股昇達科、華通昨（5）日全面強漲，昇達科收漲停板1,285元，華通、穩懋也亮燈漲停，分別收218元與376元，啟碁上漲7.5元，收260元。

SpaceX星鏈事業占總營收逾半，上季營收跳增66%到43億美元，星鏈訂戶倍增到1,200萬戶，但平均每位訂戶營收年比下滑22%。

法人看好，SpaceX持續擴大太空布局，除用戶數持續成長，第三代低軌衛星V3已經開始發射，台灣供應鏈也開始出貨，加上SpaceX第一代低軌衛星資料中心「Starmind AI-1」可望明年發射，將帶起新一波拉貨潮，供應鏈昇達科、啟碁、穩懋、華通等未來接單可期。

星鏈 概念股 SpaceX

延伸閱讀

SpaceX 星鏈營收翻倍！低軌衛星買盤積極 台燿、穩懋、華通漲停領攻

SpaceX財報／上季營收翻倍 星鏈業務狂飆 但AI支出暴增拖累盤後重挫7%

SpaceX首份財報營收優於預期 受惠星鏈AI事業成長

SpaceX傳供應鏈去中化　台廠：要求增加海外生產比重

相關新聞

鴻海7月營收衝上9,465億新高！年增54.19% 本月叩關兆元

鴻海昨（5）日公布7月合併營收首度突破9,000億元大關、達9,465.1億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，反映AI產品出貨強勁，以及非蘋客戶新機拉貨效應，並刷新台股上市櫃公司單月營收紀錄。

台股雙軋行情蓄勢上攻！四天上漲4,678點 短線震盪可能擴大

台股受惠美股大漲、上市櫃公司財報與法說會釋佳音等利多下反攻，昨（5）日在台積電等權值股領軍、外資回補買超帶動下，出現軋空單與軋空手的「雙軋行情」，指數終場大漲1,250點、收44,611點，漲幅2.8%，短短四個交易日累計大漲4,678點，成交額擴增至1.2兆元，短線將挑戰45K至46K。

台股直逼45,000點整數大關 解套？追高？專家教八字訣

台股短短四個交易日狂彈近5,000點，一舉收復月線與季線失土，盤中強勢衝上44,980點，直逼45,000點整數大關。面對大盤強勢V型反轉，不少前期套牢族急問「該不該解套跑路」？空手投資人則陷入「要不要追高」的兩難。

星鏈業務亮眼！SpaceX擴大衛星版圖 概念股進補

SpaceX衛星通訊服務星鏈事業持續快速成長，訂戶數達1,200萬戶，更發下豪語要搶下美國電信三雄手中相當多客戶。外界看好，SpaceX持續擴大衛星版圖，也將帶動台灣SpaceX供應鏈昇達科、啟碁、華通等業績表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。