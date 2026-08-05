矽光子、CPO概念股 吸金

美股大漲及美國政府傳出擬禁止中國大陸製光收發模組進口利多消息，台股昨（5）日強勁反彈，矽光子與CPO（共同封裝光學）概念股成為資金追逐焦點。

法人指出，矽光子概念股大漲，主要源於美國若實施陸製光收發模組禁令，美系大廠將加速尋求第二供應來源並建立「非紅供應鏈」，台灣光通訊與矽光子廠有望迎來轉單。

此外，輝達日前宣布CPO進入量產時代，加上上游關鍵元件磷化銦（InP）傳出供不應求，多重利多匯聚推升族群走勢強勁。

指標個股表現方面，上游磊晶與雷射元件大廠聯亞（3081）表現耀眼，連續多天攻漲停，重返2,000元大關，昨收在2,160元。光收發模組廠華星光、波若威同樣展現強勁動能，連拉漲停，分別收在492元、722元。此外，前鼎、聯鈞、上詮等也強勢演出。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清等表示，展望CPO產業，超大型資料中心與AI超算中心升級至800G與1.6T時代，傳統插拔式光收發模組面臨訊號衰減與功耗過高的物理極限；CPO技術將光學元件與晶片共同封裝，能大幅降低訊號損耗與高達30％以上的能耗，成為AI算力基礎設施的必備技術。

在非紅供應鏈趨勢確立與CPO量產將啟動雙重加持下，台系矽光子供應鏈在未來三至五年內營運能見度顯著提升，長期成長趨勢不變。