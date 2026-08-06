台系雲端鏈 大摩叫好

摩根士丹利證券（大摩）釋出「大中華科技硬體」報告指出，美國超大型雲端業者（CSP）財報揭露資本支出展望，有利大中華供應鏈。在台廠中，大摩最看好緯創（3231）、緯穎、金像電、欣興及南電，都給予「優於大盤」評等，並將緯創目標價調高31%到275元。

大摩表示，CSP的看法一致偏向正面，需求仍持續超過供給。由於零組件價格上漲，市場原本已預期資本支出指引會提高。這些業者選擇增加支出來吸收成本，而不是削減伺服器採購數量，這有助緩和投資人的擔憂。

大摩指出，雖然多數CSP業者並未提供2027–2028年的資本支出指引，但暗示需求在2027年仍將保持強勁。其中，亞馬遜將2026年資本支出上調200億美元至2,200億美元，主要原因是記憶體成本上升；2027年的大部分運算產能已經被預定，更形容2028年的需求「驚人」。

在受惠台廠中，大摩分析，緯創為輝達、超微的重要L6組裝夥伴，並逐步增加AI伺服器的L10、L11業務。大摩將緯創目標價從210元上調到275元，主要基於AI伺服器需求持續升溫，又有新客戶（包括CSP），獲利能力將持續改善，但以2027年預估獲利來看，本益比只有八倍。

大摩指出，緯穎為微軟、Meta、亞馬遜三大雲端業者的主要伺服器供應商，並供應Meta的Trainium與超微Helios機架，目標價7,500元。

金像電受惠於一般伺服器與特殊應用IC（ASIC）印刷電路板（PCB）需求，目標價1,660元。

欣興及南電為CPU、GPU、ASIC及網通晶片的ABF載板主要供應商，目標價分別為1,465元、1,550元。